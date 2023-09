Bautista niega "rotundamente" que haya una "crisis de gobierno" en la Junta entre PP y Vox

Ep.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha negado "rotundamente" que haya una "crisis de gobierno" entre PP y Vox en la Junta de Extremadura, y ha reafirmado que la misma "no existe" y que "las relaciones son normales entre partidos".

"Niego rotundamente esa crisis de gobierno porque no existe, las relaciones son normales entre partidos. De hecho la presidenta María Guardiola lo que vino a decir era que tenía relación parlamentaria y eso es lo que tienen que tener los políticos, relación parlamentaria y relación en el Gobierno, que es lo que tenemos", ha señalado sobre las declaraciones de la jefa del Ejecutivo autonómico en el diario 'Hoy', "porque aquí no se trata de siglas, esto no es una cuestión de siglas, esto es una cuestión de proyectos, es una cuestión de objetivos, es una cuestión de conseguir cosas".

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social ha atendido a los medios con motivo de su visita a la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, donde ha sido preguntado por la crisis de gobierno de las últimas horas con Vox y si, como piden desde la formación de Santiago Abascal, Guardiola tiene previsto rectificar sus palabras sobre la relación con dicho partido, o si temen que, de no hacerlo, pueda suponer una ruptura del acuerdo de gobierno.

Una petición de Vox, que ha deplorado este jueves las declaraciones de la presidenta de Extremadura sobre la "escasa o ninguna" relación de ambas formaciones en la comunidad, amagando con la posibilidad de retirarle su apoyo si no rectifica, que ha tenido lugar después de que en una entrevista concedida al diario 'Hoy' Guardiola asegurara que su relación con este partido "es escasa o ninguna" porque "está centrada en gestionar".

Para Abel Bautista, "lo importante" es que trabajan "juntos, codo con codo, en el Consejo de Gobierno, para que esos objetivos se cumplan", y "de ahí" el primer decreto ley de medidas fiscales, publicado este viernes en el Diario Oficial de Extremadura y que va a "aliviar" la economía de las familias, de las empresas, agricultores, y autónomos, "y eso es en lo que nos tenemos que quedar".

"Trabajamos juntos, trabajamos bien, este Gobierno tiene vocación de permanencia y por supuesto va a seguir trabajando igual, por tanto todo lo demás es una simple anécdota y quizá pues no debe quedarse en más", ha continuado, para remarcar que la frase que decía María Guardiola "era que tenía relación parlamentaria" y que "es lo que se le exige a los políticos, relación parlamentaria, relación de Gobierno".

De este modo, "todo lo demás" es una cuestión que "en otros ámbitos se puede hablar pero en la política, resultados" y estos últimos los están ofreciendo, ha defendido, "en este Gobierno que funciona y funciona bien".

Al mismo tiempo e interpelado por si Guardiola aclarará sus palabras, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social ha abundado en que se puede acudir al vídeo de la entrevista, "no se queden nunca con un titular acudan al vídeo de la entrevista", y en esa frase Guardiola manifiesta que tiene relación parlamentaria con Vox: "por tanto todo lo de antes se anula y yo insisto la relación es buena, es cordial, es permanente, es diaria, como debe ser, como está siendo y por eso que hayamos aprobado este tipo de medidas en el Consejo de Gobierno".