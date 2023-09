Las diputaciones piden a la Junta que "rectifique" sobre las obras en cuatro consultorios

Los presidentes de las diputaciones de Badajoz y de Cáceres, Miguel Ángel Gallardo y Miguel Ángel Morales, respectivamente, han pedido este lunes a la Junta de Extremadura que "rectifique" en su decisión de no construir cuatro consultorios en otros tantos pequeños pueblos.

En una comparecencia de prensa conjunta celebrada en la sede de la Institución provincial pacense, ambos responsables han anunciado que de persistir el Gobierno regional en esta medida, serán las dos diputaciones las que asuman estas actuaciones en base a aportaciones que tiene en convenios con la Junta de Extremadura.

En concreto, las localidades afectadas son Cedillo en Cáceres y Zurbarán, Higuera de la Serena y Cristina en la provincia de Badajoz; por lo que en total se verán afectados 2.800 habitantes.

Tal y como detallan ambas diputaciones en una nota de prensa conjunta, estos equipamientos estaban incluidos en el Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria que había sido validado por el Consejo Territorial de Salud y el Ministerio de Sanidad.

Así pues, a Extremadura se le asignaron 24 millones de euros de fondos europeos y, de ellos, 10 ya se han invertido en cuestiones organizativas. De los 14 restantes, 1 millón era para esos cuatro consultorios y los dos presidentes han coincidido en que hay tiempo suficiente para realizar las obras.

“Está muy bien que el dinero se quiera destinar a la mejora de la eficiencia energética, pero hay algo que se llama eficiencia humana”, ha declarado Gallardo.

Y es que para los dos presidentes provinciales, esta medida es un ataque al mundo rural. “Ya es difícil que los médicos vayan a trabajar a los pueblos, pero menos irán si no tienen instalaciones dignas”, ha añadido el responsable de la Institución provincial pacense.

Además, tanto éste como su homólogo en la Diputación de Cáceres han recordado la colaboración entre instituciones. De hecho, el primero de ellos ha dicho que han sido "muy respetuosos" con el trabajo en estos meses del nuevo Gobierno regional, “pero una cosa es respetar los 100 días y otra callarse los atropellos".

Y es que para Gallardo no puede ser casual que se atente a cuatro municipios del mundo rural, de aquellos que necesitan mayor apoyo. “Las diputaciones no vamos a permanecer impasibles ante este atropello”, por lo que ha pedido a la Junta que “recapacite y no enfrente a las instituciones”.

DECISIÓN "ABSOLUTAMENTE INJUSTA"

Por su parte, Miguel Ángel Morales ha remarcado que quieren que se "rectifique" la decisión que ha tomado la Junta de Extremadura, que tilda de "absolutamente injusta y que va contra los ciudadanos de esos municipios".

En este caso, ha resaltado que desde las diputaciones están "dispuestos", si el Ejecutivo extremeño "mantiene ese criterio sectario de discriminar a estos municipios", a afrontar esa inversión con cargo a los fondos que las instituciones provinciales están poniendo anualmente en la en distintos convenios en los que colabora con la Junta.

A colación de esto último, ha avanzado que del millón de euros, la Diputación cacereña costearía las obras del consultorio de Cedillo y la pacense las otras tres de su provincia.

A su vez, Morales ha señalado que la excusa del plazo de ejecución no se atiene a la verdad, ya que en el caso de Cedillo el proyecto está hecho y el plazo de ejecución es de 5 meses.

Y en teoría, se tiene hasta el 2025 para realizar las actuaciones en un centro médico que data de 1950 y en el que no caben las camillas de los enfermos.

Para finalizar, y cambiando de asunto, los dos presidentes de las diputaciones provinciales también han echado en falta que la propia presidenta de la Junta, María Guardiola, aún no les haya recibido hasta la fecha, como sí ha hecho con los alcaldes de las grandes ciudades.