La Junta culpa al gobierno de Vara del retraso en la aprobación de los Presupuestos 2024

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha responsabilizado al anterior gobierno de la Junta de Extremadura del retraso en la elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el próximo año, que ha fechado en "el primer trimestre" de 2024.

"Pretendemos que los presupuestos estén aprobados en el primer trimestre del 2024", ha señalado Bautista, quien ha argumentado al respecto que "la orden de elaboración de presupuestos del Gobierno anterior no la quedó hecha".

Dicha orden "está preparándose en estos momentos" de tal forma que una vez que está lista "todos los órganos directivos comiencen a elaborar sus presupuestos", ha afirmado Bautista, quien espera que las primeras cuentas del gobierno de María Guardiola puedan entrar en vigor "cuanto antes".

En todo caso, ya ha avanzado que no se espera que puedan estar listas para el 1 de enero, ya que ha situado el su aprobación en "el primer trimestre del 2024", e incluso no ha podido precisar este plazo "categóricamente" porque "no había ningún trabajo hecho cuando este gobierno ha tomado posesión". El consejero ha sido preguntado por esta cuestión tras la reunión que ha mantenido, junto a la presidenta de la Junta, con los representantes de los sindicatos CCOO y UGT en la región, así como de la patronal extremeña Creex.