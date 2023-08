Guardiola defiende el Acuerdo por la Igualdad y Bienestar de Feijóo

La presidenta de la Junta, María Guardiola, se ha sumado al acuerdo por la igualdad y el bienestar de todos los españoles impulsado por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su reunión de este miércoles con el socialista Pedro Sánchez.

Y es que, según sus palabras, "Extremadura es una región agraviada y con carencias históricas que deben solucionarse".



En este sentido, la líder de los 'populares' extremeños defiende el citado acuerdo que promulga Feijóo porque "esto no va de colores, sino de dignidad y de respeto a las autonomías".



Así lo ha señalado Guardiola en un post en la red social 'X' y que acompaña con una imagen de ella junto a Feijóo.



"Extremadura es una región agraviada y con carencias históricas que deben solucionarse. Me sumo al Acuerdo por la Igualdad y el Bienestar de Todos los Españoles impulsado por Feijóo en su reunión con Sánchez. Esto no va de colores, sino de dignidad y de respeto a las autonomías", concluye.