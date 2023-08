Junta asegura que cifras vertidas sobre enfermedad hemorrágica epizoótica "no son reales"

Tras presidir el primer Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX) desde su nombramiento, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha mandado un mensaje de "tranquilidad" respecto a la enfermedad hemorrágica epizoótica pues, las cifras vertidas en los últimos días "no son reales" y "no se corresponden con los datos oficiales".



En este sentido, Morán se ha comprometido a facilitar a las organizaciones agrarias los "datos reales" de las muertes en campo y ha asegurado que en Extremadura la situación "no es diferente a otras comunidades autónomas".



Del mismo modo, al verse varios territorios del país afectados por esta enfermedad, la responsable autonómica ha urgido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a tomar las "medidas oportunas" en las regiones afectadas.



Junto con ello, ha insistido en que el hecho de que haya zonas restringidas "no supone que no puedan moverse los animales", sino que se ponen algunas condiciones si van a zona libre, como estar sin síntomas clínicos y desinsectados si van para reproducción o cebo, aunque si van para sacrificio no es necesario e, "igualmente, no hay restricciones de movimiento de ningún tipo dentro de las zonas restringidas".

Sobre la reunión del CAEX, ha explicado que este encuentro, ha servido para escuchar a las organizaciones agrarias sus demandas y necesidades, además de para abordar diversos temas de interés del sector, como las ayudas al sector de la cereza tras los daños sufridos por la lluvia.



En este sentido, Morán ha escuchado a las organizaciones agrarias para buscar un "consenso" y ha manifestado su interés en que las mismas lleguen "cuanto antes a los agricultores".



Y, se han abordado las ayudas a la sequía para el cereal, que se han puesto en marcha a la llegada de ésta a la Consejería de Agricultura, ya que "estaban aún sin tramitar".