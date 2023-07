PP anuncia un plan de empleo para favorecer integración de la mujer en el mercado laboral

Ep

La número 1 del PP al Congreso por la provincia de Cáceres, Cristina Teniente, se ha referido a la investidura de la 'popular' María Guardiola, lo que ha calificado como "día histórico".

"Yo creo que no hay mejor noticia para las políticas de igualdad, para las políticas de familia y de conciliación que encontrar ese espacio que vamos a vivir a partir de esta tarde con la investidura de la primera mujer que va a ser presidenta de Extremadura", ha dicho la candidata tras una reunión que ha mantenido este jueves en Plasencia con diversos colectivos para tratar políticas de mujer.

Acompañada por el número dos del PP al Congreso por la provincia cacereña, Carlos Floriano, y por el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, Teniente ha trasladado a las asociaciones con las que se han reunido el compromiso del PP de llevar a cabo un plan de empleo para favorecer la igualdad y la incorporación de la mujer al mercado laboral.

"Hay previsto un plan de empleo femenino trazado a nivel nacional que quiere buscar oportunidades de empleo y que la brecha se reduzca a la mitad. Y hay un plan de empleo, también femenino, enfocado a la mujer rural, ya que es importante en los entornos rurales el acceso al empleo de la mujer, es una barrera más. Tienes una limitación por ser mujer y tienes una limitación por ser mujer rural", ha explicado la candidata.

Por ello, los 'populares' favorecerán la incorporación de la mujer al trabajo en los entornos rurales con el impulso de la figura de la titularidad compartida y con medidas de conciliación como la gratuidad de la educación de cero a tres años.

"Es una de las grandes medidas de conciliación que van en el programa, que se unen a medidas que ayuden a reducir la brecha salarial con bonificaciones en la seguridad social y con cuota cero para las autónomas cuando la mujer se incorpore al empleo después de la maternidad", ha explicado.

Este catálogo de medidas incluye propuestas económicas, de estímulos fiscales y de ayudas a las empresas para conseguir reducir la brecha de género y ayudar en la conciliación. También se incorporan medidas para las familias, y para las familias numerosas, y a favor de la natalidad para "estimular también desde la administración, desde los poderes públicos, esas políticas de Estado que son necesarias".

TAMBIÉN MEDIDAS REGIONALES

Respecto al futuro gobierno de María Guardiola al frente de la Junta de Extremadura, Teniente ha recordado que la presidenta del PP ha estado elaborando su programa durante muchos meses en contacto con diversos sectores sociales para que ahora "se haga realidad" y se "materialice ese cambio que ha pedido Extremadura".

Por lo tanto, ha augurado que la intervención de Guardiola y el debate de investidura va a ser de "propuestas de política en mayúsculas", de "política de cómo tienen que cambiar cada uno de los sectores, cómo tiene que cambiar la sanidad, cómo tiene que cambiar la educación, qué vamos a hacer en política económica, qué vamos a hacer en política fiscal, o por qué tienen que bajar los impuestos".

Asimismo, Teniente ha augurado que el PP tenderá la mano para llegar a "grandes acuerdos" en la región que se acompañen con las políticas de Estado en temas "vitales" como la sanidad o la educación.

"Tiene que acabar la política del enfrentamiento, la política radicalizada, la política de los unos y los otros, de los buenos y los malos porque no ha ayudado en nada, no se puede legislar a golpe de exigencias que no representan a la mayoría de los españoles y de los extremeños", ha subrayado.

En este sentido, ha puesto como ejemplo lo que ha supuesto "legislar a golpe de impulso y a golpe de los dictados de una minoría radical", una ley como la conocida como 'solo sí es sí', que ha tenido "unas consecuencias terribles para la mayoría de los españoles", ha dicho Teniente, que ha recordado que se ha rebajado la pena a más de 1.000 agresores sexuales y que otros 100 han sido excarcelados.

"Esto no puede volver a ocurrir y por eso hay que buscar consensos y grandes acuerdos, y en política de igualdad también. Y para eso vamos a tener un gobierno liderado por una mujer que lo va a hacer posible", ha concluido.