García ve una "desfachatez" la propuesta de Feijóo para que gobierne la lista más votada

Ep.

La número 1 del PSOE al Congreso por la provincia de Cáceres, Begoña García Bernal, ha calificado de "desfachatez" la propuesta de Alberto Núñez Feijóo para que gobierne la lista más votada tras las elecciones del 23 de julio y le reprocha que el PP no haya hecho eso en Extremadura donde las elecciones del 28 de mayo las ganó el PSOE.

"María Guardiola no puede ser la presidenta de esta región, según lo ha dicho su presidente, porque un presidente que tiene menos votos que el jefe de la oposición no puede ser", ha indicado García Bernal, que ha criticado que la investidura de Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura "viene marcada por Madrid, por el posicionamiento del Partido Popular a nivel nacional".

"No lo han hecho en Murcia por intereses electorales, pero aquí en Extremadura sí, porque por supuesto hay ciudadanos de primera y de segunda y Extremadura no sabe ni dónde está", ha criticado la candidata socialista, que ha incidido en que "es una mentira" la propuesta de Feijóo porque "solo le vale para él, pero no le vale para Extremadura".

Así, ha insistido en que en Extremadura la lista más votada fue la del PSOE encabezada por Guillermo Fernández Vara y no va a ser él el presidente por lo que ha calificado la propuesta del líder nacional del PP de "sin sentido".

García Bernal ha señalado que en el debate cara a cara que protagonizaron anoche Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se vio que el presidente del Gobierno "tiene España en su cabeza" pero "no sabemos dónde vive Feijóo, en qué país vive".

"Además se vieron claramente los postulados con la ultraderecha, con lo cual es un retroceso de más de 40 años", ha concluido García Bernal que ha visitado este martes las obras de la variante en la Carretera N-521 junto al número 2 del PSOE al Congreso y número 2 al Senado por Cáceres, César Ramos y Maribel Moreno, respectivamente.