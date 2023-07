El PP apuesta por su "revolución fiscal" para relanzar el mercado laboral de Extremadura

Ep

Así, lo ha señalado el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular José Ángel Sánchez Juliá, recalcado que la primera medida del futuro gobierno de María Guardiola en la Junta de Extremadura para "relanzar" la economía y el mercado laboral será la anunciada reforma fiscal que permitirá a la región converger con el resto del país.



Sobre los datos del paro de junio, el parlamentario 'popular' ha subrayado que, pese al descenso del número de desempleados registrado, Extremadura sigue siendo "líder" de desempleados en Europa y su mercado laboral "sigue teniendo debilidades muy importantes".



Además, ha reflejado que los datos publicados siguen sin "contabilizar" los fijos discontinuos, lo cual ofrecería "realmente la imagen del desempleo" en la comunidad autónoma, que acaba de cerrar "el peor junio de los últimos años", pues contabiliza "el peor descenso de la última década".



Ha afirmado que Extremadura fue la cuarta comunidad en la que menos descendió el desempleo en junio, lo que refleja que "Extremadura no converge" y que su mercado laboral "no funciona como en otras comunidades autónomas"; refiriéndose al desempleo juvenil, sector de la población en la que Extremadura presenta "el peor dato" de Extremadura, fruto de que "la línea de trabajo no es la adecuada".



También, ha mencionado al "lastre" del desempleo femenino en la región, que es casi el doble que el masculino, al tiempo que ha defendido que Extremadura no se puede permitir el "lujo" de perder un millar de autónomos en el último año.



Ante esta situación, ha remarcado como medidas correctoras la puesta en marcha, en los primeros cien días del futuro gobierno de María Guardiola, la anunciada "revolución fiscal" del PP que ayudará a la economía extremeña a relanzarse.



Para Sánchez Juliá, una región que, cuenta con los salarios "más bajos" y con los impuestos "más altos", lo cual supone un "cuello botella" para las empresas y los autónomos, quienes van a "respirar" con la reforma fiscal que impulsará el nuevo gobierno extremeños.