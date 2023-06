Los equipos móviles del Banco de Sangre harán 67 colectas en julio por toda Extremadura

Las unidades móviles del Banco de Sangre y Tejidos de Extremadura (BSE) esperan recoger 4.010 donaciones, que equivalen a más de 1.700 litros de sangre, en las 67 colectas que realizarán por todo el territorio regional durante el mes de julio de 2023, más las 4 destinadas a captar plasma.



En concreto, los citados equipos del Servicio Extremeño de Salud (SES), que iniciarán sus itinerarios este sábado, 1 de julio, en Santa Marta de los Barros, recorrerán 6.768 kilómetros en sus desplazamientos a las 56 poblaciones que visitarán, algunas de ellas en varias ocasiones, como Villafranca de los Barros, que lo hará en cuatro ocasiones; Oliva de la Frontera, con 3 visitas; dos visitas tendrán Azuaga, Talavera la Real, Santa Marta de los Barros, Los Santos de Maimona y Olivenza.



Además de esas 67 colectas de 'sangre total', en la programación del BSE para el mes de julio se incluyen también otras cuatro colectas en el Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata para donación de plasma por aféresis, una técnica consistente en obtener tan sólo el plasma del donante, devolviéndole el resto de componentes de la sangre, que ya se puso en marcha en Extremadura en 2020 para inmunizar a los pacientes afectados por Covid-19 con plasma de personas convalecientes de la enfermedad.



Pasada la pandemia, el objetivo de estas colectas de plasma por aféresis es obtener materia prima para producir multitud de medicamentos que a día de hoy sólo pueden obtenerse a partir del plasma humano, como factores de coagulación, albúmina o inmunoglobulinas, entre otros, que son necesarios para el tratamiento de coagulopatías, inmunodeficiencias, enfermedades hepáticas, tumores y otras enfermedades, tal y como explica la Junta en una nota de prensa.



De este modo, el plasma obtenido con las donaciones se envía a industrias fraccionadoras, que separan los distintos componentes presentes en él para producir estos medicamentos hemoderivados, y devuelven a la región los fármacos fabricados a partir del plasma de los donantes extremeños.



Además, durante este mes, los extremeños podrán donar plasma por este sistema en el Hospital Campo Arañuelo los días 17, 18, 19 y 20 de julio. La donación de plasma se hace contactando previamente por teléfono con la hermandad de donantes de la zona.



Puede donar sangre cualquier persona sana, de entre 18 y 65 años de edad, que se encuentre bien de salud y pese un mínimo de 50 kilos, si bien hay situaciones que contraindican la donación, ya sea porque podrían causar un perjuicio al donante (personas con anemia, embarazadas, mujeres que estén lactando, etc.), bien porque podrían suponer un riesgo para el receptor (antecedentes de hepatitis o SIDA, pertenencia a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades, toma de determinados fármacos, etc.).



LOS EXTREMEÑOS, LOS MÁS SOLIDARIOS



Extremadura es, desde hace años, la región española que más donaciones de sangre recoge por habitante. De hecho, el Banco de Sangre y Tejidos de Extremadura comenzó a funcionar en el año 2002 como Centro Comunitario de Transfusión, con el objetivo de obtener, procesar y distribuir componentes sanguíneos de calidad a todos los hospitales de la región.



Cuenta con una plantilla de 44 profesionales y tiene su sede física en Mérida, si bien su ámbito de actuación es regional, tanto en lo que se refiere a la obtención de sangre (con más de 300 puntos de colecta en localidades, centros de trabajo, instituciones de enseñanza, etc.) como a la distribución, ya que se ocupa del suministro de todos los productos sanguíneos que se transfunden en la Comunidad, tanto en centros públicos como privados.



Diariamente cuatro vehículos de transporte distribuyen los productos sanguíneos solicitados por los centros sanitarios de la región, y además de esa distribución programada atienden una media de tres pedidos urgentes al día desde los centros hospitalarios.