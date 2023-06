Vergeles garantiza la atención sanitaria pese a la reducción de actividad en vacaciones

Ep.



El consejero de Sanidad y Servicios Sociales en funciones, José María Vergeles, ha garantizado este miércoles la atención sanitaria pese a la reducción de actividad por vacaciones de los profesionales del Servicio Extremeño de Salud (SES), ya que "reducir la actividad no significa cierres".



Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas tras la celebración del Consejo de Gobierno. "Las plantas están abiertas, los hospitales están abiertos", ha insistido.



Además, ha indicado que durante la época estival "no solo se van a de vacaciones los profesionales sanitarios, sino también las personas que teniendo una determinada enfermedad no tienen que tratarse de forma inmediata" y que deciden posponer esa atención hasta la vuelta de su descanso vacacional.



Asimismo, Vergeles ha explicado que "reducir la actividad sirve para hacer el mantenimiento preventivo de los centros hospitalarios"; es decir, se aprovecha para hacer mejoras en los centros sanitarios.



En este sentido, ha justificado que se están produciendo "más averías de las que debíamos tener" porque "llevamos varios veranos sin reducir la actividad y no podemos hacer ese mantenimiento preventivo", debido a que, sobre todo, la pandemia, ha afectado notablemente a que la actividad no se viera recortada en el SES para prestar la mejor atención posible.



"No es cierto que se vaya a cerrar nada, porque nada se cierra; sí es cierto que acomodaremos las plantillas a las necesidad que tenga el Servicio Extremeño de Salud y los extremeños y extremeñas en función de que, ya si, hemos eliminado la necesidad de tener unas contingencias contempladas por si se incrementase la infección por coronavirus", ha recalcado Vergeles.



En cualquier caso, el consejero ha indicado que aún no está comunicado el plan de vacaciones del SES de forma concreta, entre otras cosas porque había que esperar al Consejo Interterritorial de Salud de la pasada semana.



Por otro lado, Vergeles ha destacado que en Extremadura se han "fidelizado" este año "más especialistas formados que nunca, 105 o 106, jamás ha pasado eso".