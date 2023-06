Bolaños piensa que PP y Vox hacen un "teatrillo" en Extremadura pero pactarán tras el 23J

Ep.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha tildado de "teatrillo" la falta de acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno en Extremadura y se ha mostrado convencido de que después de las elecciones generales del 23 de julio llegarán a un pacto porque ambas formaciones "son lo mismo", según ha indicado.

Bolaños dice que no sabe cuánto durará esta situación pero cree que "intentarán prolongarlo" hasta después de las generales. "Desde luego no doy ninguna credibilidad a ese teatrillo y sí me preocupa enormemente que no conozcamos los pactos ocultos que tiene el Partido Popular y Vox", ha trasladado.

En este sentido ha insistido en que ambas formaciones son lo mismo y lo están demostrando con sus acuerdos en Aragón o la Comunidad Valenciana, según ha trasladado en declaraciones a los medios a la entada de un acto sobre Derechos Humanos en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón.

Además ha señalado que la prueba es que en comunidades donde el PP "numéricamente no necesita a la ultraderecha" como Madrid y Cantabria, según ha mencionado, los de Alberto Núñez Feijóo "asumen políticas extremistas".

"No nos llevemos a engaños, seamos conscientes que el Partido Popular y Vox son lo mismo. Tan lo mismo son que cuando no necesita el Partido Popular a Vox, como es Cantabria, como es Madrid, también asume las políticas extremistas de Vox", ha insistido.