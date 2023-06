Ep.

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha remarcado que el Pacto por el Ferrocarril "se ha demostrado que no ha valido absolutamente para nada", tras el último incidente del tren ocurrido este fin de semana, y que ha tachado de "bochornoso" e "indignante".

Guardiola ha lamentado que la comunidad extremeña "tenga que volver a ser noticia nacional porque un tren salga ardiendo" y se tenga que ver a más de 100 pasajeros, niños entre ellos, "saltando entre las vías y quedándose en medio de la nada esperando hasta la noche hasta que les recojan".

En declaraciones a los medios este lunes en Badajoz, Guardiola ha considerado que el presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, "tendría que decir algo" y "alguien tendrá que asumir responsabilidades", como también considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debe actuar y debe cesar a quien corresponda".

Y es que, como ha sostenido, "ya está bien de que en Extremadura sigamos siendo ciudadanos de segundas para el Gobierno nacional".

En este sentido y como ya dijera este pasado fin de semana después de producirse el citado incidente, Guardiola ha señalado que no se va a callar. "Yo no me voy a callar, ya lo he dicho, no me voy a callar con Sánchez que es el que está ahora en Moncloa y no lo haré cuando esté Alberto Núñez Feijóo, porque yo creo que esta tierra necesita que alguien alce la voz para exigir respeto y que se acabe de una vez con estos episodios que son lamentables".

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas este lunes en Badajoz por el último incidente del tren en Extremadura, ocurrido este pasado sábado, cuando el convoy entre Sevilla y Cáceres sufrió un "conato de incendio", según Renfe, que obligó a desalojar el tren en el que viajaban 170 personas, un centenar de ellas padres y niños de un centro escolar de Zafra que estaban de excursión.

Respecto a las declaraciones del PSOE en las que defendía la continuidad del Pacto por el Ferrocarril para lograr el tren digno que la región "merece", la dirigente del PP extremeño ha reafirmado que este pacto "se ha demostrado que no ha valido absolutamente para nada", ha considerado que hay que trabajar para que este tipo de incidentes no vuelvan a pasar.

A este respecto, ha expuesto que "una medida sencillita por la que podían empezar" es por ampliar el taller de Badajoz, porque "cuando pasan estas cosas es porque el mantenimiento de estos trenes", como ha considerado, "deja mucho que desear", de manera tal que podían empezar a trabajar e invertir en los trenes extremeños para que los ciudadanos de la región "no tengan que verse envueltos en episodios como éste", ha concluido en declaraciones a los medios con motivo de su reunión con el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García.