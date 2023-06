Unas 200 personas en el VIII Congreso de la Confederación Estatal de Personas Sordas

Ep

Unas 200 personas sordas de toda España procedentes de 110 asociaciones participan este viernes y mañana sábado en el VIII Congreso de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), que la entidad ha organizado en colaboración con la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas (Fexas) con el objetivo de debatir y solucionar el futuro de las asociaciones y su funcionamiento.



Una transformación que debe producirse porque actualmente estas asociaciones ofrecen servicios y son gestoras de esos servicios por lo que se necesitan voluntarios y también atraer a los jóvenes sordos para que se involucren y participen en estas organizaciones, según ha explicado el presidente de Fexas, José Manuel Cercas.



Así, este VIII Congreso que preside la vicepresidenta 1ª de la CNSE, Marta Muñoz Sigüenza, se configura como un espacio común de reflexión y debate que oriente en la definición de los objetivos y estrategias de la entidad y su red asociativa a corto, medio y largo plazo, y contribuya a establecer las líneas de actuación y trabajo que marcarán los próximos cuatro años.



La cita se lleva a cabo bajo el lema 'Reconstrucción asociativa: transformando realidades', ya que tanto las líneas políticas del congreso (reconstrucción asociativa y educación, familias en infancia), como su programa, se centran en identificar y redefinir la estructura asociativa de la CNSE y compartir buenas prácticas impulsadas por su red, con el objetivo de potenciar la base asociativa, verdadero motor de estas organizaciones.



"La sociedad española está centrada en la reconstrucción del país, una realidad que para nuestro colectivo no es ajena", ha manifestado Marta Muñoz. "Esto ha motivado que queramos poner en valor el tesón, esfuerzo, trabajo y dedicación de activistas, socias y socios, personas voluntarias y profesionales comprometidas con la reconstrucción asociativa, un proceso capaz de trasformar las realidades de las personas sordas".



Como en anteriores ediciones, los congresistas son personas sordas socias de las entidades que conforman el movimiento asociativo de la CNSE. Asimismo, la lengua oficial del Congreso será la lengua de signos española.



El congreso arrancará esta tarde con la presencia del consejero de Sanidad y Servicios Sociales en funciones de la Junta de Extremadura , José María Vergeles, y el cacereño Jesús Martín, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras autoridades como el vicepresidente Ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, el presidente en funciones de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el presidente del Cermi Estatal, Luis Cayo Pérez-Bueno.



PREMIOS CNSE JUAN LUIS MARROQUÍN 2023



Antes de la inaguración del congreso se han entregado esta mañana los premios Juan Luis Marroquín 2023 que otorga la CNSE uno de los cuales ha recaído en el presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, en la categoría de 'Persona Amiga de la Comunidad Sorda' en reconocimiento a su apoyo a la labor que lleva a cabo la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas (Fexas) en defensa de los derechos de la ciudadanía sorda de Extremadura.



En este marco, Fernández Vara ha agradecido este reconocimiento "de corazón" y ha recordado que "no hay mejor premio en la vida que haber tenido la oportunidad durante tanto tiempo de estar en primera línea y poder hacer tantas cosas que han permitido progresar a nuestra región y a nuestro país en el campo de la igualdad de oportunidades".



Así, ha valorado el trabajo llevado a cabo durante las dos últimas legislaturas al frente del Gobierno extremeño "cumpliendo con mi obligación y con la confianza que a lo largo de todo este tiempo han depositado los ciudadanos en mí", ha asegurado.



Vara ha reiterado su gratitud a la comunidad sorda, al tiempo que ha reconocido el trabajo desarrollado por esta y por las organizaciones que la representan del que, "el más importante de todos", ha sido sensibilizar a todos de que "era posible un mundo y una sociedad más justa en el que la política es el instrumento para intentar cambiar las cosas liderando el camino hacia la plena accesibilidad e inclusión social".



"Esté donde esté, seguiré siendo un militante más de la igualdad de oportunidades, del pleno desarrollo de las personas y, por tanto, de que la cuna no imponga diferencias en la vida y que éstas puedan ser corregidas", ha concluido.



Junto a Fernández Vara también han sido galardonados el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco; el presidente de honor de Fesormancha (Federación de Personas Sordas de Castilla La Mancha), Juan Sánchez Torrecillas; el vicepresidente de la Fapscl (Federación de Personas Sordas de Castilla y León), Germán de Miguel Andrés; la emprendedora sorda Ana Isabel Martínez Cancio; y la actriz y creadora sorda Ángela Ibáñez Castaño.



La CNSE es una organización sin ánimo de lucro que atiende los intereses de las personas sordas y con discapacidad auditiva y de sus familias en España. Desde su creación, en 1936, ha desarrollado una labor de reivindicación e incidencia política para lograr la plena ciudadanía de las personas sordas; así como del desarrollo de programas de atención y prestación de servicios a través de sus federaciones.



En la actualidad, la CNSE está integrada por 18 federaciones de personas sordas, que a su vez mantienen afiliadas a más de 110 asociaciones provinciales y locales de todo el Estado.