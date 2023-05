Las Hermandades de Donantes de Sangre hacen un llamamiento "urgente" a los extremeños

La Federación Extremeña de Hermandades de Donantes de Sangre ha hecho un llamamiento "urgente" tanto a los donantes, como a los ciudadanos extremeños en general (en especial a los jóvenes), para que se acerquen a los puntos de donación sin solicitar cita previa a donar sangre para que se pueda mantener la actividad en los hospitales.



En concreto, el objetivo principal de este llamamiento a la población es obtener las reservas necesarias de componentes sanguíneos, que no se pueden suplir con otra terapia, para "garantizar la actividad quirúrgica programada en los hospitales extremeños sin demora alguna".



Así pues, la donación se puede realizar ya sea en las colectas programadas de las unidades móviles que recorren puntual y diariamente las localidades de la región en horario de tarde; en los hospitales, en horario de mañana de días laborables; o en el propio Banco de Sangre en Mérida, con el mismo horario que los centros hospitalarios.



De este modo, a través de un comunicado, el presidente de la Federación Extremeña de Hermandades de Donantes de Sangre, Jesús Domínguez Cuesta, recuerda que la donación de sangre "es un pilar fundamental para el normal funcionamiento del sistema sanitario que depende, exclusivamente, de la donación generosa, altruista y responsable de las personas que cumplan los requisitos para ser donantes".



Cabe recordar que puede ser donante cualquier persona entre 18 y 65 años de edad, que se encuentre bien de salud y pese un mínimo de 50 kilos. "La sangre es un producto único que no puede fabricarse, la caducidad de los componentes de la misma hace que sea absolutamente indispensable mantener un número regular de donaciones durante todo el año", detalla.



En este sentido, la Federación agradece el "tremendo esfuerzo" que vienen realizando los donantes de la región, ya que gracias a esa actitud de constancia Extremadura se ha situado por octavo año consecutivo en el primer puesto del ranking nacional, pero a lo largo del año se atraviesan etapas en las que las reservas de los grupos sanguíneos se reducen notablemente a consecuencia de vacaciones, puentes festivos y sobre todo por el aumento de enfermedades que afectan al aparato respiratorio.



"Ahora pasamos por un momento crítico y aunque el descenso que se registra no es alarmante, si se puede calificar de preocupante", por lo que se hace este llamamiento a la población para que done sangre porque, como dice el lema de la federación, "es cosa de todos", ha sentenciado.