Vara señala que "nada tienen que ver" las encuestas con lo que después ocurre

El candidato del PSOE a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que la experiencia le dice que "nada tienen que ver" las encuestas con lo que después ocurre el día de las votaciones.



Así se ha expresado tras ser preguntado por el sondeo publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que le da la victoria el próximo 28 de mayo aunque necesitaría apoyos para gobernar.



Así, ha señalado que hace cuatro años las encuestas daban 29-30 escaños y finalmente logró la mayoría absoluta, que se alcanza con 33 diputados. "No tienen nada que ver", ha insistido Vara, preguntado por este asunto durante su visita al yacimiento del Turuñuelo, en Guareña (Badajoz).



En primer lugar, ha expuesto, porque "hay mucha gente que no manifiesta el voto", y también porque en Extremadura hay "más de 350 municipios con menos de 5.000 habitantes", donde hay "un voto oculto al que no se le suele preguntar en las encuestas".



Para Vara, las encuestas son "fotos, al fin y al cabo", pero, en definitiva, quienes deciden son los ciudadanos el 28 de mayo, y en función del resultado "habrá que tomar las decisiones oportundas para ganratinzar la gobernabilidad".



En este punto, ha defendido que "lo más importante de todo" es que la política "tenga estabilidad", y que no sea "una jaula de grillos". "Aquí hay que elegir entre estabilidad o líos" ha señalado, para añadir que si se apuesta por lo segundo "atomizamos y que haya diez partidos con representación, pero eso no es gobernable".



Una atomización que conlleva que "el tiempo se dedique luego a ver cómo la gente se pone de acuerdo", mientras que es "mucho más razonable la estabilidad", y que luego "la gente juzgue si le gusta o no le gusta lo que finalmente ha hecho", pero que "se puedan aprobar leyes, que se puedan aprobar planes, que se puedan aprobar estrategias".



"La estabilidad y la experiencia es muy importante", ha insistido Vara, en un mundo en el que están "pasando muchísimas cosas", con un cambio en el modelo productivo, en lo económico, pero también en lo social y también en lo político.

RECHAZO A LA INCLUSIÓN DE MIEMBROS DE ETA EN LISTAS DE BILDU

Por otro lado, el secretario general del PSOE de Extremadura ha remarcado este viernes su rechazo a la inclusión de miembros de ETA en las listas electorales de Bildu.

El también presidente de la Junta y candidato a la reelección el próximo 28 de mayo, ha reiterado que le produce "repugnancia" ver a etarras en listas electorales, algo que no comprende: "ni lo concibo, ni lo entiendo".

A preguntas de los medios de comunicación al respeto, y sobre si puede afectar a los resultados del PSOE dados los acuerdos alcanzados por el Gobierno con Bildu, ha dicho que no lo sabe, al tiempo que ha reiterado que le produce "repugnancia todo lo que tenga que ver con ETA".

"Lo digo en castellano y en extremeño para que me entienda todo el mundo muy bien: "ni lo entiendo, ni lo concibo", ha remarcado, para añadir que su inclusión es legal y que lo pueden hacer, pero "todo lo que tenga que ver con lo que significó y representó una etapa tan oscura, por suerte ya superada en nuestro país, pero una etapa muy oscura, a mí me produce repugnancia".