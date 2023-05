La refugiada ucraniana Lana Tryhub relata en Yuste cómo su vida está "en pausa"

Ep.

La ucraniana Lana Tryhub, que llegó a Badajoz hace un año como refugiada huyendo de la guerra en su país, ha relatado este martes en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste cómo su vida se encuentra "en pausa" desde que tuvo que abandonar su casa.

Lana Tryhub ha contado en primera persona su testimonio en la ceremonia de entrega del XV Premio Carlos V al secretario general de la ONU, António Guterres, por parte del Rey Felipe VI, que ha tenido lugar este martes en el Monasterio de Yuste, con motivo del Día de Europa.

A sus 34 años y con dos hijas, Tryhubs se ha definido como "apasionada de la cultura y de la música", cantante aficionada, y que en Ucrania "tenía una vida maravillosa" con un trabajo como directora del centro cultural del ayuntamiento de su ciudad.

"Mi historia podría ser una historia normal, pero dejó de ser normal un día normal, de un invierno normal, de un año como muchos otros", ha apuntado. Su vida cambió el 24 de febrero de 2022: "Nos levantamos a las cinco y media por el sonido de un avión y pensé, ha empezado la guerra. No me lo quería creer. Mi cerebro no podía aceptar", tras lo cual, la primera semana "fue terrible, casi sin dormir".

El centro cultural en el que trabajaba se convirtió en centro de voluntarios, y a su ciudad "comenzaron a llegar muchos desplazados", a los que los habitantes de la localidad intentaron ayudar, pero "mientras mis manos estaban empleadas en ayudar, mi mente no podía descansar".

VIAJE A ESPAÑA

Durante estos días no tenían bunkeres cerca de su casa, por lo que su familia y ella se refugiaban "en el pasillo, que era el lugar más seguro de mi casa", y tras un mes "tremendamente difícil viviendo en esas condiciones", se planteó qué vida tendrían sus hijas en una guerra, por lo que decidió irse a España, un lugar que no conocía pero donde vivía un primo suyo.

Así fue como "con España, en el norte de nuestra brújula desorientada, mi hermana con mi sobrino, mis hijas y yo, cogimos solo una mochila para cada persona", ha relatado Lana Tryhub, quien se ha planteado "¿cómo elegir lo que te llevas y lo que abandonas?" y "¿dónde se guarda la llave de una casa que no sabes cuándo vas a volver a abrir?".

Tras un largo viaje cruzando Europa en dirección a España, tras varios días llegaron a Benicasim, pero por un error en los documentos su hermana fue enviada inicialmente a otra localidad, tras lo que ha relatado que su "situación anímica decaía día a día", estaba "deprimida y no tenía ganas de hacer nada", sino que "lo único que quería era volver a casa".

LLEGADA A BADAJOZ

"La vida estaba en pausa", ha relatado esta ucraniana, quien ha explicado que tras un tiempo en esta localidad, la ONG que les ayudaba les comunicó que les enviaban a Badajoz, es decir a 800 kilómetros de sus familiares, y tras sus miedos iniciales, ha destacado que en Badajoz conoció a "buena gente" y los trabajadores sociales le ayudaron con la participación en un festival musical, donde conoció a algunos músicos.

Ahora vive en Badajoz, en un piso con sus hijas, y está "aprendiendo mucho español para hacer la prueba del B2 de castellano del Instituto Cervantes" con la intención de homologar sus diplomas universitarios y "encontrar un buen trabajo, lo que no es rápido".

Por su parte, sus hijas están estudiando en el instituto y "aunque no les resulta fácil aprender todas las asignaturas en español, ellas lo hacen bastante bien", tras lo que ha reafirmado: "Nos encontramos en una situación muy difícil, pero a pesar de todo, si tienes ganas, siempre puedes encontrar oportunidades".

Además, en Badajoz ha cantado en varios conciertos como voluntaria tras lo que ha lanzado un mensaje de esperanza: "si puedo yo, pueden otras personas", de ahí su intención de "ayudarlas y motivarlas. "Nos pueden arrebatar muchas cosas, pero no la elección de nuestra actitud personal ante las adversidades", ha reafirmado Lana, quien ha señalado que este su relatado de un "recorrido vital doloroso, pero también cargado de esperanza de un futuro mejor en el seno de una Europa solidaria".

Así, ha añadido que ahora están "en Extremadura, inventándonos una vida que acabará siendo realidad porque, al igual que mi historia, millones de refugiados en el mundo pueden tener esperanza gracias a los mecanismos internacionales de solidaridad promovidos por organismos como Acnur, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados y el trabajo de acción, y el trabajo por sus responsables como el señor Guterres", que este martes ha recibido su galardón, y al que ha dado las gracias "por su empeño y su lucha".

Finalmente, Lana Tryhub ha concluido su relatado dando las gracias a a la gente que ha ido encontrado en su camino por su "ayuda y apoyo", tras lo que ha reafirmado: "Conseguiremos la paz. Gloria a Ucrania. Gloria a los héroes", tras lo que todos los asistentes a este ceremonia le han dedicado un largo aplauso.