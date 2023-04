Vara no se pronuncia sobre el rechazo de Guardiola a apoyar la lista más votada

Ep.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha declinado pronunciarse sobre el rechazo avanzado por la 'popular' María Guardiola a apoyar la lista más votada el 28-M si con ello facilita su reelección para no contribuir a añadir "más leña al fuego" en una sociedad "muy crispada" y "enfrentada".

"No me voy a pronunciar en esta campaña sobre otra cosa que no sea sobre nuestro programa, sobre lo que ofrecemos a los ciudadanos, sobre el modelo de sociedad y el modelo productivo que creo que en estos momentos es necesario y hace falta", ha señalado Vara en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un encuentro organizado por la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) en Mérida.

En este marco, preguntado por las palabras de Guardiola en este sentido, ha señalado que no tiene "nada que decir" al respecto porque "esta es una sociedad que está muy crispada, muy enfrentada, muy confrontada" en la que hará "todo lo posible para evitar que añadirle más leña al fuego".

Así se ha pronunciado también sobre las palabras de la candidata de Unidas por Extremadura con respecto a un eventual apoyo de la coalición para la formación de un gobierno tras las elecciones del 28 de mayo.

"Respeto todo lo que todo el mundo diga", ha dicho Vara, si bien ha añadido que él se dedicará a "intentar conformar un pacto con la mayoría de la ciudadanía", ha señalado, para "darle estabilidad a esta tierra que es lo que necesita".