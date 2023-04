Sordo ve "bien" sacar 50.000 viviendas de la Sareb pero "esto va de millones de viviendas"

Ep.



El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, ha aseverado que "está bien" sacar 50.000 viviendas de la Sareb o anunciar 43.000 viviendas nuevas de alquiler social a precios asequibles, aunque ha incidido en que "esto va de millones de viviendas" porque son "millones" las personas que tienen dificultades "enormes" para acceder a una hipoteca o para poder pagar un alquiler "con salarios poco más que mileuristas".



"Estando bien orientadas las medidas son netamente insuficientes todavía", según Sordo, para quien hay que tener una medida sostenida en el tiempo, y las comunidades autónomas jugarán un papel "muy importante donde se fuerce al conjunto de las administraciones a remar en la misma dirección".



De esta manera se ha pronunciado al ser preguntado por los periodistas en Badajoz después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado este miércoles la financiación de 43.000 viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles, durante su comparecencia en el Parlamento para explicar las consecuencias de la guerra de Ucrania, la Reunión de Alto Nivel con Marruecos y el último Consejo Europeo.



Para Unai Sordo, es "importante" que las políticas de vivienda, "que no se han hecho nunca en España", por primera vez estén teniendo el protagonismo político que tienen, así como que por primera vez se estén tomando medidas "de cierta valentía" para incrementar el parque de viviendas públicas, "sobre todo de alquiler, pero también para limitar el incremento de los precios, para que no se siga abusando de los precios de venta de las viviendas o de los alquileres de las mismas".



Así, ve "necesario" rebajar el precio de la vivienda en España, aunque "no es fácil", puesto que son décadas, "muchas décadas", donde las políticas para salvaguardar los intereses de los propietarios de las viviendas "a costa de que la gente no pueda pagar las hipotecas o solo endeudándose" están "muy asentadas" en el país.



De este modo, ha compartido que hay que "sacar" vivienda pública, y que hay que "sacar" vivienda pública de alquiler con precios tasados, pero también cree que hay que ser "valientes" a la hora de limitar los precios de venta de las viviendas o los de alquiler, "no es una cosa o la otra, son las dos o no servirá para nada".



LA DERECHA Y LOS ESPECULADORES



También se ha referido a la Ley de Vivienda que da "pasos importantes" y que "va a ser boicoteada desde muchos espacios autonómicos por la simple y llana razón de que la derecha defiende únicamente los intereses de los especuladores inmobiliarios", así como porque las medidas que se plantean desde la derecha económica en vivienda no son para rebajar los precios de los alquileres, ni de las hipotecas, "sino para salvaguardar los precios que marcan los rentistas".



"Que no tiene nada que ver, no son ayudas a la juventud para que acceda a una vivienda, son ayudas a los propietarios para que no tengan que bajar el precio de la vivienda, para que se sigan forrando a costa de los jóvenes", ha continuado, junto con que esa es la política de vivienda de la derecha, a través de "inventos" como lo de adelantar la pensión a los jóvenes. "Suena a broma pero bueno lo ha dicho Ciudadanos, lo que le quede en el convento pues en fin no sigo con la rima", ha dicho.



Sin embargo, ha remachado que ha sido la política fiscal de deducción de la vivienda, "donde simple y llanamente lo que se hace es dopar fiscalmente a la juventud para que siga pagando barbaridades por precios de pisos o de alquileres", mientras que el tema de los avales "es otra mamarrachada" para facilitar que los grandes propietarios de vivienda no tengan que bajar los precios.



Y es que, como ha reafirmado, se trata de una política de importancia para la clase trabajadora, y "la trampa de la vivienda en España condiciona cómo se trabaja, cómo se reivindica, cómo se mete en horas extras porque la gente si no hace eso no llega a pagar la vivienda", por lo que es una política "fundamental" para el país.



MENSAJE AL GOBIERNO



El secretario confederal de CCOO también ha querido mandar un mensaje al Gobierno, que cree que tiene que poner en valor "muchas de las cosas que ha hecho en estos últimos años", como también considera que el Ejecutivo "no tendría que dar una imagen de que España es un país idílico o donde todo va de maravilla", dado que "se han hecho cosas bien, pero hay gente que lo está pasando mal".



A partir de ahí, ha resaltado, el Gobierno tiene que "redoblar" sus políticas públicas para proteger a las mayorías sociales, con medidas para proteger las rentas bajas, para reducir los tipos de interés o "al menos" lo que las hipotecas pagan como consecuencia de la subida de los tipos de interés, "políticas de vivienda valientes y políticas fiscales valientes".



Asimismo, ha hecho hincapié en que el Gobierno tiene que hacer balance de la legislatura, el cual creen desde CCOO que "básicamente es positivo", pero también "tiene que ser consciente de que en España hay millones de personas que lo están pasando muy mal para llegar a fin de mes", y que "por tanto queda mucho por hacer" y en ese empeño va a continuar el sindicato.