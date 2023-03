Junta elevará al 0,7% el presupuesto no financiero para cooperación internacional en 2030

Ep



En concreto, la norma aprobada recoge que la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura fijará anualmente los créditos destinados a la cooperación internacional para el desarrollo y solidaridad internacional aumentando gradualmente las aportaciones hasta alcanzar, al menos, el 0,7% del presupuesto no financiero, financiado con recursos propios de la Junta de Extremadura, con el horizonte temporal del año 2030.



El dictamen definitivo del proyecto de ley ha llegado a este último pleno sin enmiendas parciales vivas, después de que el trabajo realizado en comisión, en el que todos los grupos parlamentarios han destacado la voluntad de entendimiento, se hayan aprobado 45 enmiendas, 20 de ellas transaccionadas, de las 53 presentadas por los grupos parlamentarios. Las no aprobadas han sido finalmente descartadas.



En el debate en la Cámara regional, al que han asistido como público el director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid), Ángel Calle, como organismo que canaliza las políticas de la Junta en la materia, así como representantes de las ONG que las desarrollan sobre el territorio, los portavoces de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han subrayado el trabajo desempeñado para alcanzar el consenso alcanzado.



Por su parte, la consejera de Igualdad y Cooperación Internacional, Isabel Gil Rosiña, ha lucido en el Pleno una camiseta conmemorativa con la fecha de la aprobación de esta ley.



VOLUNTAD DE DIÁLOGO



La diputada socialista, Soraya Vega, ha remarcardo que esta ley refleja la voluntad de diálogo y consenso del Gobierno extremeño en esta legislatura, que ha dado como resultado la mejora de un texto que ya llegó a la Asamblea "muy trabajado" con los actores de la cooperación extremeña, y que incorpora una perspectiva feminista además de estar alineado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Según ha dicho, en estas fechas en las que se cumplen 40 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía, se puede observar cómo la cooperación ha ido "creciendo a la par que la comunidad autónoma", cuatro décadas en las que Extremadura "ha pasado de ser una región con la que se ha sido solidaria a ser solidaria con otras regiones del mundo", motivo por el cual los extremeños deben sentirse "orgullosos".



Vega, que ha incidido en que Extremadura es la primera comunidad con una ley alineada con la recientemente aprobada norma estatal, ha defendido asimismo que es la tercera región española que más invierte por habitante en cooperación y los "cuartos del mundo".



"Con esta ley ayudamos a que haya en el mundo más igualdad, más solidaridad y más justicia social", ha defendido la portavoz socialista, quien ha resaltado que el trabajo realizado ha "merecido la pena" porque con esta ley "ayudamos a que el mundo sea un poquito más justo".



Por su parte, el diputado 'popular' Lorenzo Albarrán ha reconocido que han negociado las enmiendas de la ley hasta el último momento en defensa de los intereses de los extremeños, con las que han reclamado "más transparencia y una gestión más eficiente" de los recursos destinados a la cooperación internacional.



Así, y aunque finalmente no se han trasladado al texto todas las propuestas de su grupo, considera que su formación ha ejercido como "altavoces de los actores de la cooperación", al tiempo que ha señalado que le hubiera gustado que se hubiera impulsado esta ley con más tiempo, lo cual hubiera permitido "enriquecer más el texto" con más comparecencias con mayor participación de los grupos.



Por su parte, la diputada de Ciudadanos Encarnación Martín Andrada, ha calificado como un "ejemplo" de consenso y de diálogo entre los grupos y con el sector la tramitación de una ley que exigía estar "a la altura de las circunstancias".



Para Ciudadanos, ha dicho, la cooperación en un servicio público que se presta fuera de las fronteras de la comunidad allí donde es necesaria la ayuda de los extremeños, pero "sin una visión paternalista, sino liberal, que ve al otro como un igual".



Su formación ha presentado enmiendas con las que pretendía adaptar la cooperación a los retos del "mundo actual"; una cooperación más "eficiente y sostenible", que sea evaluada y que "debe rendir cuentas", ha señalado, pero también dotada con recursos "suficientes" y que "dignifica al cooperante".



Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez ha puntualizado que la tramitación de esta ley es "una muestra importante de lo que debe ser la política de la buena, de verdad, y hasta el final" de la legislatura.



Una política que da como resultado una ley "negociada, debatida, consensuada, con muchas reuniones", que es fruto del entendimiento "de todos" los grupos, a los que ha agradecido su trabajo.



Sobre el texto aprobado ha defendido que da respuesta a las necesidades del mundo actual, incorporando la crisis migratoria en Mediterráneo, así como la crisis climática o una crisis humanitaria "cada vez más compleja" y en diversos lugares del mundo.



Así, y aunque ha lamentado que finalmente no se haya logrado blindar el 0,7% del presupuesto total de la Junta, se ha mostrado convencida en que ese "será el camino".