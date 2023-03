Sobre Valdecañas, Guardiola: Vamos a estar siempre al lado de Vara para intentar evitarlo

Ep

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha recalcado que su partido no comparte que el complejo Marina Isla de Valdecañas tenga que ser derribado y, en este sentido, van a estar desde su formación "siempre al lado" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "para intentar evitarlo (el derribo) por todos los medios".



Así, tras incidir en que la postura del PP extremeño en este asunto "es muy clara" y la ha "repetido en multitud de ocasiones", ha reiterado que su partido "en este aspecto (contrario al derribo de Valdecañas) va a estar al lado de Fernández Vara" y, por tanto, le tiende "la mano" a la Junta.



En esta línea, y tras reconocer que al PP le parece "una aberración" el posible derribo, y que sería "la consecuencia de las chapuzas legislativas y jurídicas" del PSOE en Extremadura, ha incidido en que "no debe derribarse" Valdecañas, "no sólo porque genera riqueza, puestos de trabajos, porque hay un entorno medioambiental que se ha creado a partir de Valdecañas, sino también porque supondría un hachazo económico importantísimo en la región" con un coste de "más de 150 millones de euros".



Y, ha concluido que, "por tanto, no compartimos que Valdecañas tenga que ser derribado y vamos a estar siempre al lado del señor Fernández Vara para intentar evitarlo por todos los medios".