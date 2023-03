El aceite de oliva intervenido en Extremadura por presunto fraude llega a 65.000 litros

Ep.



La alerta alimentaria notificada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), a instancias de Andalucía sobre un presunto fraude en el etiquetado y trazabilidad de aceite de oliva se ha saldado hasta la fecha con 65.000 litros de las nueve marcas implicadas intervenidos en Extremadura.



El dato ha sido facilitado este lunes por el vicepresidente y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, a preguntas de los medios de comunicación durante su intervención en una visita al Hospital de Talarrubias, donde ha confirmado que por el momento ningún consumidor ha sido atendido por la sanidad extremeña por ingerir este producto.



Esta es una "noticia positiva para la salud", ha remarcado Vergeles, quien no obstante ha llamado a la cautela a la espera de que lleguen los resultados de los análisis realizados.



Y es que, ha señalado, la principal preocupación pasa por que los aceites contengan algún aditivo que no se encuentre entre los destinados al consumo humano. En caso de que no fuera así, se trataría de un fraude porque "las características organolépticas que describen no son los que los consumidores esperaban de un aceite de oliva virgen extra", ha señalado.



Vergeles, que ha remarcado que son marcas distribuidas en Extremadura pero que no tienen su origen en la región, ha insistido en esperar a los resultados para ver si además de fraude se puede considerar como un "delito para la salud pública", aunque con la confianza, ha insistido, en que por el momento ningún extremeño ha requerido atención sanitaria por el consumo de estos productos.



Cabe recordar que la Dirección General de Salud Pública ya ha informado a todas las Áreas de Salud de Extremadura sobre esta alerta alimentaria, haciéndola extensible a cualquier aceite mal etiquetado procedente de las empresas andaluzas, para que se proceda a la inmovilización cautelar.



Entre las marcas de aceite de oliva intervenidas hasta el momento, se encuentran Acebuche, Virgen del Guadiana, Cortijo del Oro, La Campiña de Andalucía, Galiaceite 2022, La Abadía, Villa de Jerez, Don Jaén Aceite 2019 e Imperio Andaluz.



Hay aceite inmovilizado en las ocho áreas de salud procedentes de diferentes establecimientos, almacenes distribuidores, mercadillos, gasolineras, etcétera, pendientes de resultados analíticos.



Salud Pública informa a la población de que todo aquel que haya adquirido aceite de estas marcas se abstenga de consumirla y se ponga en contacto con los servicios farmacéuticos y/o veterinarios de su Centro de Salud, para que le informe sobre la evolución de la alerta y actuaciones a llevar a cabo.