Vara: Una parte importante del futuro de Europa va a depender del futuro de Extremadura

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado este miércoles que una parte importante del futuro de Europa va a depender del futuro de Extremadura.

Fernández Vara ha hecho estas declaraciones en el acto de lanzamiento de los programas operativos FEDER y FSE+ de Extremadura 2021-2027, una presentación a la que también han asistido otros miembros del Consejo de Gobierno.

El jefe del Ejecutivo extremeño ha destacado en su intervención que tras los temores iniciales "en un tiempo en el que se habían producido hechos relevantes en la UE que afectaban al presupuesto europeo" como son el Brexit, la pandemia y finalmente la guerra de Ucrania "y una respuesta adecuada a las consecuencias energéticas, industriales y agrarias que ha provocado", el resultado final ha sido más que satisfactorio.

Para el Jefe del Ejecutivo Regional, "se ha logrado un magnífico programa operativo tanto de FEDER como de Fondo Social Europeo", recalcando que, con un total de 3.597 millones de euros, casi 592 millones de euros más que en el programa anterior.

Por todo esto, Fernández Vara ha afirmado que, "desde Europa, se ha hecho una puesta por nosotros y no le podemos fallar", resaltando que "viene un período de tiempo en el que vamos a contar con esos recursos para desarrollar las políticas que en estos momentos son prioritarias".

Además, el Presidente extremeño ha añadido que Extremadura "necesita cada día muchos impulsos de futuro desde la concepción de la innovación, la sostenibilidad y desde los procesos digitales en los que estamos inmersos".

Mientras, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales; el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España; la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez; y la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, han presentado las líneas estratégicas de los programas operativos FEDER y FSE+ de Extremadura 2021-2027.

Cabe añadir que, el Comité de Seguimiento del Programa FEDER y el Comité de Seguimiento de FSE+ 2021-2027 ha celebrado, este jueves, su primera reunión, donde se han presentado las líneas principales de cada Programa y se han aprobado el reglamento interno de cada Comité de Seguimiento, entre otros temas.

Concretamente, Blanco-Morales ha señalado que el mismo no sirve solo para hablar de cifras, sino de los "grandes proyectos" que financiarán los dos programas de las políticas de cohesión.

Programas cuyos objetivos no son otros que la convergencia de la comunidad autónoma, sobre la cual "se ha demostrado que es imposible si no se sigue apoyando, y si no se sigue gestionado con el compromiso de avanzar en derechos, hacia en un sistema económico y social más justo e inclusivo".

En relación a los fondos, ha indicado que el objetivo último es que lleguen a las empresas, las familias y a todos los sectores, para lograr "una sociedad más cohesionada e inclusiva".

Distribución

La secretaria general de Fondos Europeos ha asegurado que este nuevo programa operativo llega con "muchas ventajas" y que supone una "oportunidad para transformar el tejido social y productivo".

Caballero ha desgranado los fondos que gestionará la comunidad, que se detallan en 920 millones en el caso del FEDER y 434 del FSE+.

En el caso de los fondos de desarrollo rural, el 33% se destinarán al objetivo para una Europa más competitiva e inteligente, que se traduce en 297 millones euros. Otros 100 se destinarán al apoyo de las pymes.

El capítulo de sostenibilidad y medio ambiente asumirá el 32 por ciento de estos fondos, y el 5% a los programas enmarcados en el capítulo de conectividad. Los programas sociales aglutinan el 18 por ciento.

Entre todas las inversiones que se financiarán con estas partidas, ha citado el módulo quirúrgico y de hospitalización del complejo hospitalario de Don Benito-Villanueva, o la ampliación del Hospital Universitario de Cáceres.

Respecto al Fondo Social Europeo Plus, se destinarán 115 millones de euros a educación y formación, y 168 millones a empleo. Entre ello, ha destacado los programas de fomento del empleo autónomo o la FP Dual.

Caballero ha subrayado que se trata de una planificación "ambiciosa, innovadora", que responde a las necesidades de la región, siempre alineadas con las prioridades europeas, y todo ello en convivencia con la gestión de los fondos del mecanismo de recuperación impulsado para dar respuesta a la pandemia.

Y, ha afirmado que, en España, "nunca se han perdido fondos", en respuesta al "mantra" sobre la ejecución de los mismos, que ha asegurado que se sitúan cerca del 99%.