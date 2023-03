Feijóo: Sánchez revela su "desesperación" aludiendo a una foto suya con Marcial Dorado

Ep.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, revela su "desesperación" al dar "instrucciones" a sus ministros para que le ataquen aludiendo a una foto suya con Marcial Dorado. Sin embargo, ha dicho que no va a entrar en esta "provocación" de un Gobierno que está en "descomposición".

Así se ha pronunciado tras visitar Down Cáceres acompañado por la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, después de que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, le haya reprochado su fotografía en el yate del narcotraficante Marcial Dorado, al tiempo que le ha pedido que aclare si cobra sobresueldos de su partido.

De este modo, ha defendido que PSOE y PP no actúan igual ante casos de corrupción, pues a su juicio los socialistas actúan con contundencia y el PP no. Rodríguez ha hecho estas declaraciones al ser cuestionada sobre la situación del caso 'Mediador' y en particular por el posible registro del despacho del ya exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, uno de los principales involucrados en la presunta trama de corrupción.

Además ha asegurado que le produce "asco" los comportamientos de la trama que se han conocido, que incluyen fiestas con prostitutas y consumo de drogas.

FEIJÓO: "NO VOY A ENTRAR EN ESTE TIPO DE PROVOCACIONES"

Al ser preguntado expresamente por qué cree que el Gobierno saca ahora esa fotografía en la que sale con un narco, Feijóo ha indicado que "el nivel de desesperación en el que está sumido el Gobierno de España lleva a la ministra portavoz a este tipo de comentarios".

"No voy a entrar en este tipo de provocaciones", ha proclamado. Eso sí, el jefe de la oposición ha lamentado el presidente del Gobierno dé estas "instrucciones a una de sus ministras, algo que, a su juicio, acredita el "nivel de desesperación y descomposición del Gobierno de España".

"Si lo que pretenden es cambiar de conversación, que no cuenten conmigo", ha proclamado, en alusión a los asuntos que copan el foco mediático y afectan al Gobierno, como la división por la ley del 'solo sí es sí' o el 'caso Mediador', que tenía como uno de sus cabecillas al exdiputado del PSOE Juan Bernando Fuentes Curbelo.