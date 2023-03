CSIF pide equiparación salarial entre los empleados públicos de la Junta

La Central Sindical Independiente y Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Junta de Extremadura que ponga en marcha la equiparación salarial entre el personal laboral y funcionario "para evitar discriminaciones" entre los empleados públicos de la administración autonómica.



En concreto, se trata de una equiparación que la organización sindical ha solicitado por escrito "en numerosas ocasiones" ante la Dirección General de la Función Pública, y en el que detalla cómo el personal funcionario "debe tener el mismo incremento salarial del que ya disfruta el personal laboral desde enero de este 2023".



Además, según señala CSIF en una nota de prensa, esta homologación retributiva debe hacerse efectiva con respecto a los complementos específicos especiales y los trabajos en festivos especiales, como los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero, que ya disfrutan los trabajadores laborales.



En este sentido, CSIF destaca que la Administración "incumple lo acordado" en el II Acuerdo Junta de Extremadura-Sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación, aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 20 de julio de 2022 (y publicado en DOE 16 de agosto).



Y es que, según señala, en ese acuerdo "se establece claramente dentro del punto 4, que las mejoras retributivas también se llevarán a cabo con respecto al personal funcionario transferido de los centros sociosanitarios de Mérida y Plasencia", por lo que CSIF señala que "no entiende que existan agravios comparativos entre trabajadores de una misma categoría y de un mismo centro de trabajo", apunta.



"No tiene justificación que a los trabajadores funcionarios de ambos centros sociosanitarios no se les hayan aplicado todavía las mismas condiciones retributivas", añade el sindicato.



En cualquier caso, y en general, recuerda CSIF que durante la negociación del Acuerdo de modificación del V Convenio Colectivo, instó a la Administración para que las mismas condiciones salariales acordadas para los trabajadores laborales fueran aplicadas al conjunto de funcionarios de la Junta.



Ante esta "situación discriminatoria", CSIF ha solicitado la convocatoria de la Mesa General de Empleados Públicos "para abordar esta desigualdad, instando a la Administración que se regularice esta situación, y sea abonado con carácter retroactivo la subida de los complementos específicos y los trabajos en festivos especiales al personal funcionario", concluye.