Secretario Medio Ambiente apunta al cambio climático como "problema mayor" de los ríos

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha apuntado a la presencia de especies exóticas invasoras en el ámbito de los cauces de los ríos como uno de los "mayores problemas" a los que se está haciendo frente, junto a otros dos "graves" problemas, como el cambio climático y la contaminación de los ecosistemas.

En este sentido, ha ahondado en que hay que seguir haciendo frente a las especies asentadas ya en nuestro país, y a otras especies que irán llegando, entre otras razones porque el cambio climático modifica el clima y con el clima las especies se mueven y acaban desplazando a aquellas que nos han acompañado a lo largo de siglos en estos ecosistemas.

Así lo ha señalado Morán, en declaraciones a los medios, este miércoles en Badajoz antes de participar en la jornada 'El control de las especies invasoras, un nuevo reto', organizada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en el Edificio Siglo XX.

En su intervención, Hugo Morán ha destacado que las especies exóticas invasoras es un problema que se extiende más allá de las fronteras de Extremadura y de España, al que se suman a otros dos "graves problemas", como es el cambio climático y la contaminación de los ecosistemas.

Estas especies contribuyen a una degradación progresiva de unos espacios y, por lo tanto, a aminorar la calidad de vida que éstos han venido ofreciendo a lo largo de generaciones, a la vez que supone "un enorme esfuerzo" en materia presupuestaria, pero también en materia de innovación tecnológica y para todos los efectivos que se suman a estas labores a lo largo de todo este tiempo.

"Es un esfuerzo económico, y es un esfuerzo humano que, además, aquí se conoce bien hasta donde alcanza ese esfuerzo humano, ha costado vidas", ha resaltado Morán, quien ha reafirmado hay "mucha gente que está dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo a erradicarlo".

De este modo, para el secretario de Estado de Medio Ambiente, esta jornada en Badajoz supone "una carrera de fondo que ha aportado éxito, pero que sin embargo no concluye aquí", y hay que seguir haciendo "frente" a las especies asentadas ya en España, y a otras que irán llegando, y ante las que Extremadura aporta conocimiento al conjunto del país para la gestión de un problema "de esta envergadura".

BADAJOZ

A preguntas de los periodistas por la ciudad de Badajoz y el tramo urbano del Guadiana está afectado por una especie exótica invasora como el nenúfar mexicano, Morán ha avanzado que este miércoles realizará un recorrido por un conjunto de intervenciones que la Confederación del Guadiana está llevando a cabo en la demarcación dentro de la comunidad autónoma, con inversiones de unos 40 millones de euros que en estos momentos están en marcha.

Unas inversiones que combinan actuaciones de restauración de cauces, con actuaciones de mejora en la calidad de la depuración de aguas residuales y que, como ha explicado, "unas y otras contribuyen a mejorar la calidad de las aguas y contribuyen a aminorar el atractivo que esto supone para determinadas especies".

En estos momentos, ha concretado, todas estas actuaciones, aproximadamente unas ocho que suman intervenciones en materia de recuperación de cauces y de saneamiento y depuración están todas en marcha en distinto grado de ejecución.

Sobre el caso concreto de la capital pacense, ha señalado que la Confederación tiene planteado un plan de intervención para la retirada de lodos en el tramo, que está sometido a esa evaluación ambiental.

De este modo, cuando cuente con todos los permisos y los estudios culminados, se acometerán esos trabajos, en relación a los cuales ha indicado que en este caso concreto de retirada de lodos, el dragado es lo que en estos momentos se está evaluando, para lo cual, como ha agregado el presidente de la Confederación del Guadiana, Samuel Moraleda, a preguntas sobre qué plazos se manejan para esta actuación, están empezando la evaluación ambiental y sería de dos años "mínimo".

"ASIGNATURA PENDIENTE" Y COMPETENCIAS "CRUZADAS"

La jornada ha contado también con la presencia de autoridades como el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha considerado en relación al tema que se aborda en esta conferencia y especies invasoras como el camalote y el nenúfar mexicano que se tiene "en general" en España "una asignatura pendiente", que es qué pasa cuando hay varias competencias "cruzadas", que "parece que es lo que algunas veces aquí se pone de manifiesto".

"La cuenca de los ríos es competencia de Confederación, pero cuando estas pasan por los entornos urbanos pasan a intervenir los ayuntamientos, pero al mismo tiempo nosotros tenemos competencia en biodiversidad y medio ambiente", ha destacado, para insistir en que "es una asignatura pendiente" que tiene el desarrollo del estado de las autonomías, como es cómo ante estas situaciones "no se hace lo que la lógica dice", que es lo que viene pidiendo desde hace "muchísimo tiempo", que se constituyan comisiones transversales entre las distintas administraciones.

Dichas comisiones serían "no para vernos mañana", sino "en general" para abordar y afrontar "según qué asuntos". "Pero en fin, un país en el que si Madrid es de un color, y en las comunidades otro, y en los ayuntamientos otro, la política lo contamina casi todo y, como lo contamina casi todo, es muy complicado de hacer", ha continuado Vara, para quien "es ese el camino", no ve "otro" y seguirá proponiendo "siempre" que ve "necesario", con carácter "general" para aquello que es "compartido", plantearse el que las decisiones sean "compartidas" o también los presupuestos.

Por último, ha dicho que el problema "no es fácil", y que "no es puntual, es bastante generalizado" y, además, habría que ir "al origen" porque "esto no se resuelve nada quitándolo si mañana vuelve a aparecer otra vez o aparece otro", por lo que cree que por eso lo que tiene de "bueno" esta jornada es analizar el problema en todas sus variables, "que son muchas", e intentar irle dando solución a cada una de ellas.