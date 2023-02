Pedro Sánchez destaca la "apuesta de Extremadura por las energías renovables"

Ep

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha resaltado, en un acto público junto al secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el candidato a la Alcaldía de la capital pacense, Ricardo Cabezas.



En su intervención, Pedro Sánchez ha mencionado que Extremadura cumple este sábado 40 años de su Estatuto de Autonomía, tras lo que ha resaltado el "orgullo" que supone ver "en uno de los índices más prestigiosos del mundo, el Índice de Shangai, a la Universidad de Extremadura entre las 100 primeras universidades en algunas facultades tan importantes para la nueva economía como es el de la ingeniería".

Para el líder socialista, "éso dice mucho también de las bondades del Estatuto de Autonomía, del autogobierno y del compromiso de los gobiernos socialistas, primero con Juan Carlos (Rodríguez Ibarra) y ahora con Guillermo (Fernández Vara)".



Además, el secretario general del PSOE ha elogiado la "visión" del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en el presente y el futuro de la región, por lo que ha valorado que "Extremadura cuenta con la inmensa suerte de tener una persona que no solamente tiene esa visión de Extremadura en el presente y en el futuro", sino también que tiene "la convicción y la decisión de hacerlo posible".



A este respecto, ha resaltado que "si no tenemos líderes políticos que crean por ejemplo que Extremadura puede ser una tierra en donde se ubiquen" proyectos como "la gigafactoría de los vehículos eléctricos del presente y del futuro" del país, de la primera fábrica de semiconductores o de una plataforma logísticas de las características de la que se va a ubicar en Badajoz, "pues difícilmente se podría lograr", ha dicho.



Para Sánchez, "hay líderes políticos en España que también a mi como presidente me inspiran, pero tengo que deciros que Extremadura cuenta con la inmensa suerte" de tener a un presidente como Fernández Vara.



Y, el secretario general del PSOE se ha mostrado "convencido" de que Ricardo Cabezas será "el próximo alcalde de Badajoz", debido a su "cercanía y el compromiso con el día a día de los pacenses", ya que "eso es lo que tiene que hacer un alcalde, lo que hacen nuestros alcaldes allí donde gobiernan".