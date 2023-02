Junta busca atender nuevos proyectos al revisar planificación de Red Transporte Eléctrico

Ep.

La propuesta de la Junta de Extremadura para la revisión de la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica incluye la modificación de subestaciones y la construcción de otras nuevas para atender las necesidades industriales que han surgido en la comunidad en los últimos doce meses.

Así lo ha destacado la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, quien ha añadido que la región tiene ya preparada su propuesta consensuada tanto con Red Eléctrica como con el ministerio competente. "Si no es hoy, la remitiremos formalmente el próximo lunes", ha asegurado.

García, a preguntas de los medios, ha recordado que la planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 se aprobó en marzo de 2022 y se publico en abril, con un resultado para Extremadura que fue "francamente positivo".

"Obviamente esto va tan rápido que en los últimos doce meses se plantean proyectos nuevos que necesitan de nuevas infraestructuras en la red de transporte. Hay un compromiso del Gobierno de España consciente de esta situación de iniciar dos cuestiones, por un lado la modificación puntual de esa planificación 2021-2026 y luego en próximos meses iniciar una nueva planificación 2024-2029", ha reseñado.

Ante ello, la Junta de Extremadura, desde el "primer momento" en el que conoció esta voluntad empezó a trabajar en el planteamiento necesario con el objetivo de atender los nuevos desarrollos industriales que se plantean en la región.

"Estamos preparados, hemos identificado esas necesidades y efectivamente tenemos ambición por que esas infraestructuras adicionales se incluyan en las nuevas planificaciones y sean una realidad y puedan atender a esos nuevos desarrollos industriales que continuamente recibimos en Extremadura", ha indicado.

Así, el planteamiento de Extremadura responde, según ha apuntado la consejera, a dos fases, una que tiene que ver con modificaciones puntuales y relacionada con ampliaciones de subestaciones y otra que encajaría mejor en la nueva planificación, con nuevas subestaciones.

Olga García ha realizado estas declaraciones este viernes, a preguntas de los medios, en la presentación junto al alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, de la I Carrera por el Clima de Extremadura.

COMPENSAR A LAS COMUNIDADES LOCALES

También, y a preguntas de los medios por la propuesta de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de buscar fórmulas para compensar a las comunidades locales por las renovables, Olga García ha manifestado que, "de entrada", comparte "totalmente" esa idea y, de hecho, la administración autonómica viene trabajando en esa línea en los últimos años.

"Es evidente que para que los proyectos se entiendan, para que los proyectos calen, los proyectos tienen que dejar beneficios y riqueza en el territorio y ahí las empresas tienen que entender estas sensibilidades cuando plantean un proyecto en general, de cualquier característica, y también por supuesto en los renovables", ha aseverado.

De este modo, la consejera extremeña ha apuntado que, en el caso de las empresas que están trabajando en Extremadura, éstas han venido trabajando "bastante bien" en materia de sensibilización y tratando de trasladar riqueza y beneficios a la sociedad civil y a los ayuntamientos.

Además, ha indicado que, desde hace aproximadamente un año, el proceso para conceder puntos de conexión para conectar los nuevos proyectos renovables a las redes incorporan criterios de reinversión en los territorios donde se plantean esos proyectos.

Por ello, la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ha recalcado que está "totalmente de acuerdo" con el planteamiento de Ribera, ya que los proyectos "no se entienden" si éstos no dejan beneficios y riqueza en el territorio, más allá de los ingresos para las arcas municipales que suponen en materia de impuestos y de puestos de trabajo, no solo en la construcción sino en la operación de las plantas.

"AMBICIÓN" EN EL DESPLIEGUE DE RENOVABLES

En esta línea, la consejera extremeña ha remarcado que la Junta trabaja con "muchísima ambición" en el despliegue de las renovables, ya que es una "prioridad" al ser un elemento "esencialmente positivo".

Así, ha insistido en que la "ambición" y la "estrategia" del Ejecutivo regional está en atraer desarrollos industriales asociados al despliegue de las renovables como consecuencia de que a partir del mismo se obtiene una energía solar y eléctrica barata, algo que es lo que van buscando los desarrollos industriales de última generación, que son procesos productivos electrointensivos y en Extremadura encuentran la posibilidad de obtener energía barata.

"Lo estamos viendo con esa fábrica de diamantes, cuya construcción se inicia la próxima semana, lo estamos viendo en la fábrica de baterías de Navalmoral y no solo eso, lo que estamos viendo y lo que se está consiguiendo es que la cadena de valor asociada se produzca también aquí en Extremadura", ha sostenido.