Vara destaca el avance en materia de derechos y libertades bajo los gobiernos socialistas

Rd./Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este jueves el avance en materia de derechos y libertades que ha tenido toda la ciudadanía bajo los gobiernos socialistas.

En este sentido, y en respuesta a una pregunta realizada por el Grupo Parlamentario Popular en el pleno de la Asamblea de Extremadura sobre si considera urgente la modificación de la Ley conocida como 'ley del sí es sí', ante el número de agresores sexuales que se han visto beneficiados, el jefe del Ejecutivo regional ha afirmado que, aunque esta norma necesita modificarse, ésta "ha supuesto avances que antes no había".

En este punto, el máximo mandatario extremeño ha subrayado que el PP en "materia de derechos y libertades han ido siempre arrastrándose", según informa la Junta en una nota de prensa.

"Votaron en contra del derecho de la mujer a decidir sobre la maternidad. No le sirvió la de plazos, la de supuestos, no le servía nada. Se han estado escondiendo detrás de los jueces toda la vida. No les servía que la gente que se amaba se pudieran casar entrando por la puerta grande de las iglesias civiles, querían que se uniera pero sin ser matrimonio", ha argumentado.

Además, en relación con los derechos de las mujeres, el presidente extremeño ha indicado que "ahora nos hemos enterado que ustedes a las mujeres le otorgan derechos pero que no sean fundamentales".

"¿Por qué le piden tantos fundamentos a los derechos de las mujeres y no a los de los hombres?", se ha preguntado Fernández Vara.

Por último, el presidente autonómico ha aseverado que "utilizan este tema para hacerme daño a mí, para erosionar y para dividir, no porque les preocupe, porque nunca les preocupó", ha sentenciado.

EL PP ALERTA DE LOS AGRESORES SEXUALES QUE SE HAN BENEFICIADO DE LA NORMA

Mientras, en la formulación de su pregunta, la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha alertado que desde que se aprobó esta ley por el Gobierno central, "544 agresores sexuales se han visto beneficiados por la revisión de sus condenas y medio centenar han sido ya excarcelados".



Para Teniente, "es absolutamente imposible imaginar la impotencia y el dolor de las víctimas y de sus familiares", así como de "lo que está por llegar", ya que según ha advertido, "en estos delitos hay reincidencia".



"Nunca la revisión de una ley ha provocado unas consecuencias tan graves para la seguridad y para la confianza de las mujeres, y tan lesivas para las víctimas de agresiones sexuales", ha aseverado la portavoz parlamentaria del PP, quien ha achacado esta situación al "empecinamiento de una ministra incompetente y de un presidente del Gobierno empeñado en mantenerla", ha dicho.



Por todo ello, Teniente ha asegurado que "hoy las víctimas lo son por partida doble", por una parte por sus agresores sexuales, y por otra, por una ley "que las desprotege y cada día que pasa deja secuelas irreparables", ha lamentado.



Ante esta situación, la presidenta del Grupo Popular ha asegurado no entender por qué el presidente extremeño "votó en contra hace menos de un mes en este Parlamento", junto con todo el Grupo Socialista, pero ahora señala que "urge modificar la ley", ha dicho.



Por eso considera Cristina Teniente que el presidente de la Junta "ha rectificado en tiempo récord", algo que le ha agradecido desde el PP, tras lo que ha considerado que "aquí lo hace falta ahora es urgir a la modificación de la ley, porque se le ha tenido la mano para ello", por lo que "no basta decir ahora lo contrario de lo que se dijo hace un mes".



Por todo ello, la portavoz del Grupo Popular ha instado a Vara a que "levante la voz en Madrid, para que se tomen las decisiones que se tienen que tomar en el Gobierno cuanto antes a nivel legislativo", tras lo que ha reiterado que "urge la modificación" de esta ley, y "la soberbia del PSOE en este tema da escalofríos, por no enmendar el desastre primero, y ahora por prolongarlo en el tiempo".