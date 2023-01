Guardiola considera que cambiar la ley del 'sí es sí' es una "cuestión de humanidad"

Ep.

La presidenta del PP en Extremadura y candidata a la Junta, María Guardiola, ha afirmado que el Gobierno llega "tarde" a la reforma de la ley del 'solo sí es sí' y ha señalado que es una "cuestión de humanidad" que debería estar por encima de la "soberbia infantil" que están "demostrando" PSOE y Unidas Podemos.

Guardiola ha dicho que le parece una "auténtica vergüenza" que la ministra de Igualdad, Irene Montero, insista en culpar a los jueces de las revisiones de condenas. Así, ha reclamado su dimisión y se ha posicionado a favor de que el PP apoye la reforma, para proteger a las mujeres que "ahora mismo están desprotegidas y revictimizadas".

"En la vida hay que tener un poco más de humildad", le ha recomendado, a la par que ha sostenido que no ella no cuestiona la intención de Montero con esta ley, pero sí que no rectifique cuando "todo el mundo" te advierte de las consecuencias que puede tener.

Guardiola, junto a los dirigentes del PP en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Región de Murcia y Castilla-La Mancha han exigido este lunes al Gobierno que se lleve a cabo "cuanto antes" la reforma de la ley por el efecto que ha tenido de rebaja de penas para casi 300 condenados por delitos sexuales. Al mismo tiempo han reclamado que en el Ejecutivo se asuman responsabilidades como la dimisión de quien tenga "algo de dignidad".

Así lo han expresado Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco, Fernando López Miras, Paco Núñez y María Guardiola, respectivamente, en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional en la sede nacional del PP.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha considerado que el Ministerio de Igualdad "debería dimitir en bloque", ya que ha señalado que son un "verdadero peligro" para las mujeres.

"Han puesto en la calle a agresores sexuales, a violadores. Muchos de ellos eran reincidentes y, por tanto, ponen en peligro a todas las mujeres", ha recriminado Ayuso, que ha achacado a las encuestas el hecho de que el Gobierno se abra ahora a modificar esa ley.

Para Ayuso, que Moncloa esté dispuesta a rectificar una normativa "insensata" no se debe a que mire por proteger a las mujeres, sino porque el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el socialista José Félix Tezanos, les ha "avisado" de que el PSOE se "está hundiendo" en las encuestas.

En el caso del presidente de Castilla y León, Mañueco ha denunciado que la norma diseñada por Igualdad ha sido un "fracaso absoluto" y una "profunda humillación" para las mujeres y las víctimas de agresores sexuales.

"Han tenido que pasar más de 250 agresores" beneficiados, "y todo porque Sánchez traicione sus propios principios para mantenerse en el poder", ha indicado Mañueco, que ha querido recordar que su partido ya avisó de las consecuencias que la norma iba a acarrear. Así, ha añadido que Moncloa "parece que solo acierta cuando rectifica".

Mañueco ha instado a hacer esa reforma "cuanto antes" con "sensatez y sentido común". "Y hacerlo bien, cosa que vemos que el Gobierno es incapaz de hacer a la primera", ha apostillado.

EL DAÑO ES IRREVERSIBLE

Por su parte, López Miras ha cargado contra la "incompetencia del Gobierno central", que está saliendo --a su juicio-- "muy cara". La ley es "evidente" que es una "chapuza", como advirtieron desde el PP y distintos informes técnicos que "omitieron", ha criticado.

El presidente murciano ha lamentado que el daño "ya está hecho" y "no va a ser reversible", de ahí que haya insistido en la idea de modificar "cuanto antes" la norma "para que no siga haciendo daño".

Y preguntado sobre si algún miembro del Gobierno de Sánchez debería dimitir, López Miras ha respondido que "sin duda", pero que para eso quien lo haga tiene que tener "algo de dignidad política".

Mientras, desde el PP de Castilla-La Mancha, Núñez ha reprochado que para la reforma hayan tenido que pasar varios meses y ser rebajadas casi 300 condenas, incluidas varias excarcelaciones, tras la entrada en vigor de la ley. Dicho esto, ha asegurado que el principal responsable es Sánchez.

"Ya está bien y ya es hora de que el Gobierno tome la decisión cuanto antes de revisar una ley que se ha demostrado que era un error en el planteamiento", ha señalado, recordando, al igual que sus compañeros, que el PP lo había advertido en muchas ocasiones.

Núñez ha criticado también que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, votara 'no' en el parlamento regional a la petición de instar a Sánchez a cambiarla.