Los cielos soleados con heladas nocturnas intensas y días muy fríos seguirán esta semana

Ep.

El tiempo seco y frío, con cielos soleados, seguirá durante los próximos días en la mayor parte del país, aunque llegará aire algo más húmedo al extremo norte, donde se producirán precipitaciones, sobre todo en zonas montañosas, puntos del Mediterráneo y Baleares, con una cota de nieve baja que provocará nevadas que el viernes podrían afectar a algunas vías de comunicación importantes del extremo norte, según ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha avisado por lluvias y nevadas que se producirán sobre todo el viernes en el norte y en Baleares, en particular en el norte de Mallorca, y que remitirán en general el domingo así como por las bajas temperaturas que estarán entre 3 y 10 grados por debajo de los valores normales para la época en la mayor parte del país.

De momento, espera que siga el tiempo frío, con heladas nocturnas en amplias zonas del interior peninsular, aunque este jueves serán algo más débiles que en los días pasados, pero de nuevo el viernes volverán a bajar los termómetros y que llegarán a -4ºC o incluso menos por la noche durante el fin de semana en buena parte del norte y del este del país, donde también seguirá el frío diurno.

Así, Del Campo avisa de que en la mayor parte del interior no se alcanzarán los 10ºC durante las horas centrales del día y estarán incluso por debajo de 5ºC en amplias zonas de la mitad norte y en áreas montañosas.

"Estamos ante una situación de pleno invierno, aunque no se satisfacen los criterios de intensidad, extensión y duración para poder hablar de una ola de frío", ha confirmado Del Campo que, en todo caso destaca que estas temperaturas son muy bajas y pide extremar la precaución con las heladas, sobre todo en el extremo norte.

Por ejemplo, ha indicado que la madrugada de este miércoles ha sido muy fría en Pirineos, donde han rondado los -11ºC a las 6.00 horas en Sabiñanigo (Huesca) o Navascués (Navarra).

Respecto al jueves, pronostica la llegada de vientos del norte cargados de humedad que dejarán lluvias y nevadas en el norte de Galicia, en las comunidades cantábricas y Pirineos, así como en el entorno de los sistemas Central e Ibérico.

Las precipitaciones se podrán extender también a Navarra, La Rioja y Castilla y León y no descarta que lleguen a la Comunidad de Madrid Extremadura y Castilla-La Mancha, aunque con menor probabilidad cuanto más al sur.

FRÍO, NIEVE Y VIENTO EN UN DÍA DESAPACIBLE

Así, ha añadido que la cota de nieve estará baja, en torno a 400 u 800 metros en el extremo norte y entre 700 y 1.000 metros en el resto del país. "Podrá no solo nevar en zonas de montaña sino también en puntos más bajos, especialmente en el este de Castilla y León, como por ejemplo en Burgos o Soria", ha apuntado.

El jueves espera también algunas lluvias en el sur de Andalucía y en Baleares, con nevadas en Mallorca a partir de unos 800 metros. Las temperaturas mínimas subirán porque los cielos estarán algo más nubosos y soplará viento intenso, aunque seguirán las heladas nocturnas en amplias zonas del interior.

También prevé que se notará más frío en las horas centrales del día y además, con el mismo viento que soplará fuerte en el norte este y Baleares, la sensación térmica será de "mucho frío" y de un día "desapacible".

En cuanto al viernes, observa que seguirá la nubosidad y serán posibles los chubascos en el sur de Andalucía y Baleares y no se descartan en otros puntos del área Mediterránea. No obstante, estima que las precipitaciones ese día se concentrarán en el tercio norte y especialmente en el norte de Galicia, comunidades cantábricas, norte de Castilla y León, Navarra, La Rioja y Pirineos, donde nevará a partir de "tan solo" 400 a 600 metros. Con esa cota de nieve, el portavoz espera que pueda nevar en ciudades como Vitoria o Pamplona, que verán dificultada la movilidad, o en el norte de Mallorca. El viernes las temperaturas el viernes no experimentarán grandes cambios, aunque bajarán las diurnas en el extremo norte, donde muchos puntos, junto con zonas montañosas del resto de la Península, no se pasará de 5ºC en las horas centrales del día. En cuanto al fin de semana, el portavoz de la AEMET pronostica que predominarán los cielos poco nubosos en la mayor parte del país se irá imponiendo de nuevo el tiempo seco y anticiclónico, aunque de nuevo en el extremo norte, sur de Andalucía, costa del sureste y entornos de los sistemas Central, Ibérico y en Baleares tendrán posibilidad de precipitaciones el sábado, aunque irán disminuyendo, hasta llegar a un domingo prácticamente sin lluvias, excepto en algunos puntos aislados del extremo norte y de Baleares.

En todo caso, la cota de nieve seguirá baja, en torno a los 400 o 600 metros en la mitad norte, zona centro y Baleares.

El sábado los termómetros volverán a bajar y otra vez el ambiente será muy frío en la mayor parte del país, con heladas generalizadas en el interior de la Península. En concreto, espera que el mercurio baje por debajo de -4ºC en "muchas" zonas del norte y este peninsular y que las máximas otra vez estén por debajo de 10ºC en la mayor parte del interior y por debajo de 5ºC en amplias zonas del norte y centro de la Península.

"Serán días en los que las temperaturas, en general, estarán entre 3 y 5ºC por debajo de los valores normales para la época, época que, por cierto, suele ser la más fría del año", ha comentado el portavoz que añade que incluso en la mitad norte, los termómetros podrán llegar a estar entre 5 y 10 grados por debajo de los valores normales durante las horas centrales del día.

"Ambiente de riguroso invierno, con vientos intensos en el norte y en el este de la Península, así como en Baleares", ha insistido Del Campo que estima que las temperaturas empezarán a suavizarse a comienzos de la próxima semana, sobre todo las diurnas y que las heladas empiecen a ser menos intensas, aunque sigan siendo generalizadas.

Por su parte, en Canarias la AEMET espera un tiempo "revuelto", con vientos alisios intensos este jueves, con rachas que podrán superar los 70 u 80 kilómetros por hora y mal estado de la mar. El viernes aflojarán los vientos pero los cielos estarán nubosos en el norte de las islas, donde podrán registrarse precipitaciones. El fin de semana también bajarán las temperaturas en el archipiélago.