El SES ofrece a centrales sindicales la contratación "inmediata" de más de 300 sanitarios

El director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, ha propuesto a las centrales sindicales la contratación "inmediata" de más de 300 especialistas de distintas áreas y la creación de una comisión en febrero para cerrar, en un plazo de un año, un número concreto de puestos necesarios para cubrir la plantilla adaptada a sus necesidades actuales.



Este ha sido uno de los asuntos abordados este miércoles en la Mesa Sectorial de Sanidad, donde los sindicatos han podido conocer los planes de la administración para atender sus reivindicaciones, y donde se ha abordado, entre otros asuntos, un incremento salarial del 10% a los profesionales de Atención Continuada, en dos años.



También se han puesto sobre la mesa propuestas sobre penosidad, turnos rotatorios, jubilaciones o incentivos para cubrir puestos de difícil cobertura, así como para la estabilización de interinos.



En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión, cuya conclusión se ha retrasado una hora sobre lo previsto, ha señalado sobre el plan de adecuación de las plantillas a las condiciones actuales del SES que se pretende planificar, ha dicho, tanto con los sindicatos como con los propios profesionales de la administración como expertos.



El objetivo es "confrontar" con todas las partes dichas necesidades de contratación, así como establecer un "calendario progresivo" para la implantación de estos trabajadores, sin que por el momento se hayan establecido plazos.



En todo caso, el SES ha ofertado la contratación, con carácter "inmediato", de más de 300 trabajadores de distintas categorías, lo cual supone un "esfuerzo notable" por parte de la administración, ha destacado, para mejorar el servicio.



Entre ellos, ha destacado la contratación de 125 enfermeras o 90 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), pero también técnicos de laboratorio, celadores, fisioterapeutas, administrativos, entre otros.



El objetivo de estas contrataciones, ha señalado Franco, es completar plantillas necesarias para trabajadores de turnos rotatorios, para evitar la prolongación de jornadas. Según el gerente del SES, la centrales sindicales han recibido la propuesta con mejor o peor aceptación, pero a todas les ha parecido, ha señalado, un "buen inicio".



Además se creará en febrero una comisión para que, en el plazo de un año, estén "discutidas" y haya un consenso sobre las necesidades de contratación del sistema, donde se quiere alcanzar un "dato objetivo".



Por otra parte, se han abordado las cuantías de las incentivaciones para la contratación en zonas de difícil cobertura, en las que hay 50 plazas de médico de familia no cubiertas o cubiertas "de forma irregular".



Un dato objetivo para la definición de estas plazas es aquellas que llevan más de un año en esta situación, para las que se contempla una mejora salarial que se traduce en un incremento del 40% del complemento específico durante dos años.



También se ha hablado sobre el reconocimiento de la penosidad, que afecta a "algo más" de un tercio de las plantillas aproximadamente que trabajan noches, festivos y fines de semana.



Así, por un lado se eximirá de trabajar las noches a los mayores de 55 años en turno rotatorio, que además recibirán un complemento para compensar la merma económica que podría conllevar la medida. Por otro, se plantea un incremento salarial en Atención Continuada del 10%, que se llevaría a cabo en dos ejercicios, de modo que subiría un 5% este año y el otro 5% el próximo.



De otro lado, se ha abordado el "problema" que se le viene al SES con las jubilaciones, que según ha dicho en el caso de los médicos está "próximo a cerrarse", para lo cual se llevará al acuerdo la propuesta de que aquellos que prolonguen su actividad realicen actividad asistencial



Pero también se ha tratado la necesidad de prever las necesidades que pronto habrá en enfermería, donde hay un "porcentaje importante" en el rango de entre 55 a 65 años.



Sobre el proceso de estabilización de médicos de familia, ha señalado que también se quiere incluir a los especialistas en enfermería comunitaria, pediátrica o de geriatría, con el fin de establecer un itinerario laboral para que se puedan ir incorporando al SES.



Otro punto analizado es la posibilidad de establecer alianzas estratégicas entre hospitales, de tal forma que profesionales de los centros más grandes colaboren con los más pequeños, si bien esta posibilidad ahora no se puede acometer porque "no hay normativa".



Franco ha señalado que ya se están haciendo algunas "experiencias" en este sentido, como la que realiza el servicio de Oncología de Cáceres en Coria. En todo caso, se han "sentado las bases" de esta nueva normativa.