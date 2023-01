El PSOE en Extremadura pide combatir la violencia machista "sin dobleces" políticas

Ep.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, ha abogado por combatir la violencia machista "sin dobleces" políticas, y ha criticado a los partidos que tratan de "blanquear" esta "lacra".

Mientras, su homóloga del Grupo Popular, Cristina Teniente, ha reconocido que en esta temática "algo está fallando" y ha exigido medidas "contundentes", al tiempo que ha incidido en que su formación va a apoyar al Gobierno en "todo" lo que tenga que ver con esta cuestión "de Estado".

A su vez, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, David Salazar, ha reconocido que se está haciendo "una buena labor" en la "visibilización" de la problemática de la violencia machista, aunque ha afirmado que él "no" sabe "cuál es la solución" a la misma.

De su lado, el diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea Joaquín Macías ha considerado "necesarias" e "imprescindibles" las medidas adoptadas hasta el momento en materia de lucha contra la violencia machista, aunque ha reconocido que "hay que hacer mucho más" ante unos datos "terribles" de asesinatos de mujeres en España.

Así se han pronunciado los citados representantes de los grupos parlamentarios en sendas ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces celebrada este martes en la Cámara regional.

PSOE

En concreto, Lara Garlito (Grupo Socialista) ha incidido en que su formación repudia y rechaza la violencia machista, y tras subrayar que a las mujeres se les está matando "día sí y día también por ser mujeres", ha defendido que esta lacar "sólo se combate desde la educación y la concienciación social".

"Es una sociedad más libre y más democrática la que combate a la violencia machista sin ningún tipo de duda, sin dobleces, sin matices", ha afirmado la socialista, quien ha afirmado que poner "todos los medios posibles" porque "muchas cosas fallan".

En este sentido, ha defendido que "se necesita Estado, la comunidad autónoma, una sociedad en su conjunto que apoye medidas para que esto por fin desaparezca"; al tiempo que ha criticado que "en ese proceso no se puede blanquear a quienes niegan la violencia machista" como Vox, ha citado.

"Cuando se criminaliza a las organizaciones que trabajan para que esto no suceda, cuando se toman medidas educativas para que esto no suceda, cuando se banaliza la lucha contra la violencia machista hay que hacer una reflexión profunda", ha espetado Lara Garlito.

"Nos matan un día sí y otro también y esto debe hacernos a todos reflexionar, sentarnos, tomar medidas e impedir que esto vuelva a suceder", ha concluido.

PP

A su vez, Cristina Teniente (Grupo Popular) ha reconocido que la violencia machista en España es un tema "absolutamente preocupante" por el "repunte" de casos en los últimos meses, y ha defendido que "hay que tomar medidas, y las medidas tienen que ser también preventivas, porque se actúa a veces a posteriori cuando ya está la desgracia encima".

"Se está llegando tarde a esto", ha reconocido Teniente, quien ha recalcado que el PP va a "apoyar" al Gobierno en "todo" lo que tenga que ver con esta cuestión que "es de Estado", porque "hay que tomar medidas urgentes y combinar medidas legislativas con medidas del ejecutivo con medidas judiciales".

En todo caso, la 'popular' ha incidido en que "algo no está funcionando, algo está fallando cuando vamos a más, cuando lejos de controlar esta lacra social, esta situación dramática vamos a más".

"Es tremendo para las mujeres que están viviendo esta pesadilla el ver que los repuntes de casos son cada vez mayores", ha afirmado Teniente, quien ha insistido en que esta temática "es política de Estado y exige políticas contundentes".

En este sentido, espera que la reunión de este martes a nivel nacional sobre violencia machista "no se quede en una foto", sino que de la misma surjan "medidas eficaces" para evitar que la "lacra social vaya a más".

CIUDADANOS

Por su parte, David Salazar (Ciudadanos) ha ahondado en que se ha registrado un "nefasto" final de año 2022 e inicio de 2023 en materia de violencia machista en España, y ha reconocido que, aunque le gustaría poder hacerlo, no sabe "la solución" a esta problemática.

"Me gustaría saber la solución porque no conseguimos bajar de esas cifras en los últimos años", ha dicho Salazar, quien ha destacado que, si bien "se está haciendo una buena labor" y una "buena visibilización" de la problemática, los casos no van reduciéndose e incluso se dan también entre jóvenes.

También se ha referido en este punto a que a su juicio "la ley del 'sólo sí es sí' se ha demostrado ineficiente en algunos aspectos", por lo que ha considerado que "hay que tomar medidas para modificarlo" porque "no se puede permitir que una ley que vino para proteger a las mujeres se ha visto ineficiente y con esos agresores en la calle".

UNIDAS POR EXTREMADURA

Finalmente, Joaquín Macías (Unidas por Extremadura) ha considerado que los casos "terribles" de asesinatos de mujeres en España "constatan que las medidas que se han tomado son necesarias, imprescindibles pero que hay que hacer mucho más", y también en "todo lo relacionado con la ciudadanía".

Así, ha añadido que las cifras constatan que "todavía hay mucho trabajo por hacer en la sociedad en términos de pedagogía y de derechos de la mujer y de su propia existencia". "Todos los esfuerzos que se hagan, no sólo policiales sino también en el aspecto legislativo, son importantes", ha concluido Macías.