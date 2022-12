Simex reitera su voluntad y disposición de "diálogo constructivo" para buscar "acuerdos"

El Sindicato Médico de Extremadura (Simex) ha reiterado a la Junta su voluntad y disposición de "diálogo constructivo y positivo" para buscar acuerdos que mejoren las condiciones laborales y profesionales de los médicos de la región, y que sean "atractivas" para "fijar" a los MIR que se forman en la misma, así como para atraer a profesionales de otras comunidades.



"Sin duda, todo, redundará en una mejor calidad asistencial, mayor satisfacción por parte de los pacientes y en un fortalecimiento del sistema sanitario público extremeño", asevera Simex, al tiempo que ha pedido al SES que no se demore más en la negociación ante el "riesgo de que finalmente se materialice la huelga" prevista en la comunidad.



Y es que, según advierte en una nota de prensa, "quien juega con fuego, puede quemarse", añadiendo también que "sin médicos, no hay sanidad", así como de que "los problemas de los médicos extremeños se resuelven negociando con ellos".



En este sentido, Simex apunta que la Mesa Sectorial se ha demostrado a su juicio "inoperativa" en los últimos siete años, y lamenta que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, "no acaba de comprender que no tiene un problema de sanitarios, que tiene un problema de médicos".



Con ello, recalca que "los problemas con los médicos se resuelven con voluntad y determinación de negociación con los afectados, con los médicos".