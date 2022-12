Extremadura registra 12.318 defunciones en 2021, un 6% menos, 1.074 de ellas por Covid

Rd./Ep.

La comunidad autónoma de Extremadura registró el pasado año 2021 un total de 12.318 defunciones de residentes, un 6 por ciento menos que en 2020, de las que 1.074 fueron por Covid, según el informe 'Estadísticas de defunciones según causa de muerte. Año 2021', publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Así pues, por sexo, fallecieron 6.339 hombres (51,5%) y 5.979 mujeres (48,5%) y el 86,9 por ciento de las defunciones fueron personas de más de 65 años, cuyos principales motivos de mortalidad fueron enfermedades del sistema circulatorio (30%) y tumores (21,6%).



A su vez, las defunciones de niños menores de un año se mantuvieron con relación a 2020, siendo la causa principal de muerte los síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (27,3%).



Las enfermedades del sistema circulatorio se convierten en la primera causa de muerte, ya que son las responsables de 28,7 por ciento de las defunciones, seguida de los tumores (24,3%) y de las enfermedades infecciosas y parasitarias(10%).



Mientras, las enfermedades del sistema respiratorio y enfermedades del sistema digestivo, fueron la cuarta y quinta causa de muerte en Extremadura, según ha informado este lunes el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx) en una nota de prensa.



Al mismo tiempo, en 2021 la tasa bruta de mortalidad en Extremadura ascendió a 1.168 fallecidos por cada 100.000 habitantes. En la provincia de Badajoz se registraron el 60,3 por ciento de las defunciones de Extremadura, decreciendo interanualmente un 0,5 por ciento, mientras que en Cáceres las defunciones disminuyeron respecto al año anterior un 13,1 por ciento, representando el 39,7 por ciento del total.



DATOS COVID



Por otro lado, en el año 2021 hubo 1.074 defunciones de residentes en Extremadura cuya causa de muerte fue Covid-19, un 25,4 por ciento menos que el año anterior (1.440).



Los meses con mayor número de defunciones por Covid-19 han sido enero (507) y febrero (259). Por sexo, fallecieron 560 hombres (52,1%) y 514 mujeres (47,9%) debido a esta causa.



Asimismo, la tasa bruta de mortalidad debida a Covid-19 virus identificado ha sido de 101,2 en Extremadura, disminuyendo con respecto al año anterior en un 6,2 por ciento.



DATOS NACIONALES



En el año 2021 se produjeron en España 450.744 defunciones, 43.032 menos que en el año anterior (un 8,7% menos), y más de la mitad fueron como consecuencia de una enfermedad circulatoria o de un tumor.



Tal y como se desprende en el informe, la tasa bruta de mortalidad se situó en 952,3 fallecidos por cada 100.000 habitantes y, por sexo, fallecieron 231.410 hombres (un 7,3% menos que en 2020) y 219.334 mujeres (un 10,2% menos).



El 96,3 por ciento de las defunciones se debieron a causas naturales, si bien fallecieron 433.913 personas por estas causas, un 9,2 por ciento menos que en 2020. No obstante, y en relación con 2019 (año previo a la pandemia) en 2021 en España se produjeron 32.041 defunciones más (un aumento del 7,7%). Por sexo, el incremento fue del 8,8 por ciento en el caso de los hombres y del 6,5 por ciento entre las mujeres.



El grupo de enfermedades del sistema circulatorio se mantuvo como primera causa de muerte en 2021, con el 26,4 por ciento del total (y una tasa de 251,8 fallecidos por cada 100.000 habitantes), seguida de los tumores, con el 25,2 por ciento del total (y una tasa de 240,1). Las enfermedades infecciosas, que incluyen la Covid-19, fueron la tercera causa de muerte con el 10,2 por ciento del total (y una tasa de 97,2).



Por su parte, las enfermedades respiratorias se situaron como cuarta causa de muerte, con el 7,9 por ciento del total y una tasa de 75,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Respecto al año anterior, los fallecimientos debidos a tumores aumentaron un 0,8 por ciento. Los debidos a enfermedades infecciosas, a enfermedades del sistema respiratorio y a enfermedades del sistema circulatorio disminuyeron un 43,1 por ciento, un 16,3 por ciento y un 0,6 por ciento, respectivamente.



Por sexo, los tumores fueron la primera causa de muerte en los hombres (con 292,5 fallecidos por cada 100.000 hombres) y la segunda en mujeres (con 189,8 por cada 100.000 mujeres). De hecho, el número de fallecimientos por esta causa aumentó un 0,9 por ciento entre los hombres y un 0,7 por ciento en las mujeres con respecto a 2020.



Las enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera causa de mortalidad femenina (262,2 muertes por cada 100.000) y la segunda entre los varones (241,1), aunque los fallecimientos por estas causas disminuyeron un 1 por ciento en mujeres y un 0,1 por ciento en hombres. Las enfermedades infecciosas se situaron como tercera causa de muerte en ambos sexos.



AFECCIONES PERINATALES, PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE EN MENORES DE UN AÑO



Atendiendo a las causas de muerte, las afecciones perinatales (57,3% del total) y las malformaciones congénitas (21%) fueron las principales causas de muerte entre los menores de un año. Respecto a 2020, las defunciones en este grupo de edad debidas a afecciones perinatales aumentaron un 0,6 por ciento, mientras que las debidas a malformaciones congénitas disminuyeron un 13,8 por ciento.



Al mismo tiempo, los tumores fueron la principal causa de muerte en el grupo de edad entre uno y 14 años (32,2% del total) seguido de las causas externas (23,2%), con incrementos del 10,8 por ciento y del24,3 por ciento, respectivamente, respecto a 2020. Además, las principales causas de muerte entre las personas de 15 a 39 años fueron las causas externas (43,3% del total), con un aumento del 8,5 por ciento respecto a 2020, seguido de los tumores (21%), que disminuyeron un 4,6 por ciento.



Los tumores (40,2% del total) y las enfermedades del sistema circulatorio (20,4%) fueron las principales causas en el grupo de 40 a 79 años, con incrementos del 0,9 por ciento y del uno por ciento respecto al año anterior. Entre los mayores de 80 años los principales motivos fueron las enfermedades del sistema circulatorio (30,6% del total), con una disminución del 1,2 por ciento con respecto a 2020, ylos tumores (16,1%), con un incremento del 0,8 por ciento.



MORTALIDAD POR COVID-19 EN 2021



Respecto al coronavirus, el informe del INE muestra que en el año 2021 hubo 39.444 fallecimientos por esta causa (un 34,6% menos que en 2020), y otras 595 personas murieron por Covid-19 virus no identificado, cifra "muy inferior" a las 14.418 notificadas en 2020 y que se concentraron en los primeros meses de la pandemia.



Además, los médicos certificaron 3.818 defunciones en los que la causa de muerte fue por otras causas, pero en las que la Covid-19 contribuyó al fallecimiento de dichas personas, como comorbilidad. En 2.732 casos los facultativos lo identificaron y en 1.086 casos no lo hicieron, pero sospecharon de su presencia por tener síntomas compatibles con la enfermedad.



Los meses con mayor número de defunciones por Covid-19 virus identificado fueron enero (con 12.459, el 23,9% del total de ese mes), febrero (con 9.328, el 23% del total) y agosto (con 3.457, el 9,1% del total). Concretamente, en el año 2021 fallecieron por Covid-19 virus identificado 22.449 hombres y 16.995 mujeres, de los cuales el 82,2 por ciento tenía más de 70 años.



La mortalidad por esta causa descendió en todos los grupos de edad respecto al año anterior, excepto en el grupo de 0 a 49 años, en el que creció un 2,9 por ciento. Además, el riesgo de morir por Covid-19, medido por las tasas específicas por edad, fue inferior a 100 fallecidos por cada 100.000 habitantes hasta los 65 años. A partir de esa edad las tasas aumentaron progresivamente hasta alcanzar los 1.846,5 fallecidos por 100.000 habitantes en el grupo de 95 y más años.