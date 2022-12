Unai Sordo cree que CGPJ "no responde a la voluntad democrática" de los últimos comicios

Ep.



El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, ha aseverado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "sigue sin renovarse desde hace más de cinco años", de manera tal que "no responde a la voluntad democrática expresada en los últimos procesos electorales de España", algo que "es de una gravedad extraordinaria".



"Por tanto ante la imposibilidad de llegar a acuerdos para renovar democráticamente el órgano de gobierno de los jueces, es necesario que nuestro país acometa una reforma legal para facilitar que los tres poderes del Estado responden a la voluntad del pueblo", ha señalado Sordo, que se ha referido al artículo 1.2 de la Constitución española al exponer que "todos los poderes del Estado deben depender de la voluntad democráticamente expresada por parte de la ciudadanía española" y "no puede haber rancho aparte para el sistema judicial".



Sordo se ha referido a este asunto en declaraciones a los medios en Badajoz después de que el Pleno del Congreso haya aprobado este jueves la ley que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación y modifica la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque lo hizo en una votación en la que no han participado ni el PP ni Ciudadanos.



Cabe recordar que, también este jueves, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, ha acordado --a petición de los 5 magistrados progresistas-- aplazar al próximo lunes el debate previsto para el Pleno extraordinario de este jueves sobre el recurso que ha presentado el PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del propio tribunal, dando vía libre al Congreso de los Diputados para que pudiera votar ese mismo jueves.



A este respecto, el secretario confederal de CCOO ha sostenido que lo que se trata es o de haber llegado a un acuerdo "que se ha demostrado imposible porque no ha querido el Partido Popular llegar a un acuerdo"; o bien modificar la ley para facilitar la renovación de ese poder judicial. "Y esa es la sustancia de lo que está ocurriendo, es muy grave, creo que cuanto menos ruido, mejor, y cuanto más pedagogía se haga también mejor", ha sostenido.



Y es que, como ha agregado, esto influye en la vida de las personas, y que "nadie piense que lo que está ocurriendo es algo que se mueve solo en las élites económicas, o en las élites políticas, o en las élites judiciales".



Así, ha expuesto que un órgano como el Consejo General del Poder Judicial ha estado durante años nombrando jueces que son, por ejemplo, los que van a resolver sobre la constitucionalidad o no constitucionalidad de una reforma laboral que ha "multiplicado por cinco los contratos indefinidos". "Fíjense si tiene que ver con la vida de la gente lo que pasa también en ese tercer poder del Estado que es el poder judicial", ha recalcado.



PREOCUPACIÓN DE CCOO



Unai Sordo también ha abordado cuestiones de actualidad al trasladar y mostrar la "preocupación" de Comisiones Obreras ante los hechos acaecidos este jueves en España, y "sobre todo" ante los hechos que pudieron haber acaecido si el Tribunal Constitucional "llega a tomar la decisión inédita" de haber "limitado" el debate político en la instancia de la soberanía nacional como es el Congreso de los Diputados.



A su juicio, "vivimos en un momento en el que es muy importante distinguir el ruido de las nueces", ante lo cual considera que es un momento en el que "más que sobreactuar en los adjetivos sobre lo que está pasando", hay que explicar a la población "pedagógicamente lo que está pasando".



"Y lo que está pasando en España", ha remachado, "es que uno de los tres poderes del Estado, es decir, el poder judicial, en sus órganos de gobierno que deben responder a la voluntad democrática como tiene que responder el Ejecutivo, es decir el Gobierno, y como tiene que responder el legislativo, es decir el Congreso de los Diputados, el órgano de gobierno judicial sigue sin renovarse desde hace más de cinco años".



Así, el órgano de gobierno del poder judicial "no responde a la voluntad democrática expresada en los últimos procesos electorales de España", algo que es "de una gravedad extraordinaria" a tenor de lo cual ha tildado de "necesario" que el país acometa una reforma legal para facilitar que los tres poderes del Estado "responden a la voluntad del pueblo".



El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, ha hecho estas declaraciones a los medios en la sede del sindicato en Badajoz, acompañado de la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, antes de celebrar el acto sindical con motivo del 45º Aniversario de CCOO de Extremadura.