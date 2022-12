Montero confía en "cordura" para que Cortes Generales puedan trabajar sin "interferencias"

Ep.



La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, confía en la "cordura y el sentido común" para que la próxima semana el Senado y el Congreso de los Diputados puedan desarrollar sus "compromisos constitucionales sin cortapisas ni interferencias".



Así lo ha manifestado al ser preguntada por la situación que se produciría si el Tribunal Constitucional paraliza el lunes la ley aprobada este jueves en el Congreso que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación modifica la elección de los dos magistrados del tribunal de garantías que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



Sobre esta posible paralización, Montero ha señalado que no especula con "cuestiones futuribles", al tiempo que ha responsabilizado al PP de "oponerse" a que se puedan renovar los órganos constitucionales "porque les interesa que desde la Justicia puedan resolver cosas" que "no se lo da la política".



"Es evidente que en todo esto hay un responsable primero que es el PP", ha dicho Montero, quien ha reiterado que "siempre" ha considerado "ilegítimo" al Gobierno de Pedro Sánchez.



La ministra ha celebrado que el Congreso de los Diputados desarrollara su labor este pasado jueves "con normalidad" a pesar de que "el PP y la ultraderecha estuvieran todo el día intentando hacer ruido" para "distorsionar" un debate que se tenía que producir en la Cámara Baja, y que finalmente se pudiera aprobar "democráticamente" la citada ley "con la mayoría que los ciudadanos han elegido con el voto".



En esta línea, ha dicho que espera que para el lunes, fecha elegida por el TC para revisar el recurso presentado por el PP tras el pleno convocado de urgencia para este pasado jueves, se mantenga la "normalidad" y las cámaras legislativas "cumplan con sus compromisos constitucionales y se pueda desarrollar sin cortapisas ni interferencias".



La ministra ha lamentado que el PP "nunca" haya reconocido la mayoría que sustenta al Gobierno, porque "entienden que el poder les pertenece", y porque cuando gobierna la izquierda "juegan permanente" desde la oposición a "hablar mal" de España en Europa, a no aprobar leyes "importantes" para superar la pandemia o la situación económica como con los decretos de alarma, ha dicho, o "directamente" como en este caso a "oponerse a que se puedan renovar los órganos constitucionales porque les interesa que desde la justicia puedan resolver cosas que la mayoría no se lo da la política".



La ministra de Hacienda y Función Pública ha realizado estas declaraciones antes de presentar, junto a la comisaria de Cohesión y Reformas de la UE, Elisa Ferreira, el Acuerdo de Asociación de España 2021-2027, en Cáceres.