Junta autoriza el 42% de 737 millones asignados del Mecanismo Recuperación y Resiliencia

Rd./Ep.

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha destacado este jueves que lo determinante en la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) es el cumplimiento de los hitos y objetivos fijados en la planificación acordada por la Comisión Europea y el Gobierno de la nación.

En concreto, Blanco-Morales ha explicado que España es el país más avanzado en su cumplimiento y que la tendencia de las cifras del gasto en Extremadura en sus diferentes fases (autorizado, comprometido y obligado) aventuran su cabal cumplimiento en los plazos previstos.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura, en el que la titular extremeña de Hacienda ha resaltado que, aunque los 140.000 millones de euros provenientes de la Unión Europea para el MRR se canalizan a través de planes nacionales, el Gobierno de España ha promovido la participación y el compromiso del conjunto de las Administraciones públicas territoriales.

En este sentido, la vicepresidenta primera ha matizado que la contribución extremeña se materializó en la Estrategia extremeña de Recuperación y Resiliencia, enmarcada dentro de la Declaración para la concertación social 2020-2023, consensuada con los agentes sociales y económicos y los representantes de la sociedad civil tras la irrupción de la pandemia.

Una voluntad, tal y como ha proseguido, que se plasmó con la creación de la Subcomisión sobre el estudio, seguimiento y control de los fondos europeos de la Asamblea de Extremadura, creada en julio de 2021, y que ha celebrado hasta la fecha doce reuniones, en las que el Gobierno regional ha informado sobre la situación de la programación y ejecución de los diferentes fondos europeos.

De la misma forma, Blanco-Morales ha asegurado que la información suministrada ha ido pareja a la celebración de las Conferencias Sectoriales en las que se aprobaron las asignaciones a Extremadura y a las normas de gestión de los fondos aprobadas por el Ministerio de Hacienda y desarrolladas por la propia Comunidad Autónoma.

OPERATIVA DISTINTA

Igualmente, la titular extremeña de Hacienda ha afirmado que la planificación tiene un papel determinante en la gestión de los fondos del mecanismo, ya que la operativa a través de hitos y objetivos es distinta a la que rige los fondos ordinarios y requiere de un enorme esfuerzo por parte de los gestores.

Blanco-Morales ha remarcado que esta planificación obliga a llevar a cabo las licitaciones de convocatorias o de proyectos en los plazos fijados por Bruselas, plazos en los que, de momento, no hay retrasos.

Pero sí ha matizado que la preparación de los proyectos y el lanzamiento de las convocatorias y licitaciones lleva tiempo y debe realizarse con las cautelas necesarias para asegurar que se ajustan a los requisitos previstos en el Mecanismo, según informa el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

En este contexto, se ha referido a las diferentes fases de ejecución de los fondos: el autorizado, punto de partida del procedimiento de ejecución y por lo que se reserva la totalidad o una parte del crédito asignado; el comprometido, que supone la realización de gastos previamente aprobados; y el obligado, que comporta la propuesta de gasto.

Con base en estos conceptos, la vicepresidenta ha insistido en que la Comisión Europea no ha puesto en duda la capacidad de Extremadura para cumplir los hitos y objetivos marcados.

Tras aclarar estas cuestiones, Blanco-Morales ha sostenido que Extremadura tiene asignados casi 800 millones de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de los cuales 737,3 corresponden a la Junta de Extremadura y 62 a otros organismos, como la Universidad de Extremadura o el Centro Ibérico de Almacenamiento de Energía.

Finalmente, del total asignado al Ejecutivo extremeño, y entre el año pasado y hasta el 31 de octubre de 2022, se han autorizado 239,9 millones de euros (un 42%), se han comprometido 129,1 millones de euros (un 22%) y se han obligado 4,7 millones de euros (un 9%).

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha criticado el "apagón informativo" decretado por la Junta sobre la gestión de los fondos europeos, sobre los que no informa al parlamento regional, ha asegurado, desde el pasado mes de julio.

Asimismo, ha aseverado que la comparecencia a petición propia de Pilar Blanco-Morales se ha producido después de que los populares la solicitaran.

"Hasta que no pide el PP usted no viene a informar", le ha espetado Carrón a la vicepresidenta, a quien ha responsabilizado de que no haya "ni información, ni transparencia, ni buen gobierno, ni buena gestión" de estos fondos.

El parlamentario popular ha subrayado que la finalidad de estos fondos es que "lleguen a los ciudadanos", de tal forma que, según sus propios datos, en los dos últimos años han logrado la "hombría" de trasvasar a la economía "49 milloncitos de euros, todo un récord", ha afirmado, del total de 737 millones de euros asignados a la comunidad autónoma, lo cual considera que es "un fracaso estrepitoso".

Por todo ello, le ha pedido que sea "menos triunfalista", porque este ritmo de ejecución está siendo "lentísimo", debido a que el mecanismo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "diseñó desde el despacho de Moncloa, no funciona".

Finalmente, ha considerado que también es un "fracaso", en este caso del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y de su gobierno, que la región no participe en ningún PERTE.

NO LLEGAN A LA ECONOMÍA

En esta misma línea, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha criticado que los fondos no estén llegando a la iniciativa privada al ritmo deseable, puesto que es esta la que "dinamiza la economía y donde se deben sentar las bases del crecimiento".

Para Casares estos fondos son "una oportunidad única" para desarrollo de la comunidad y para poder converger con la media española y de la UE, por lo que la Junta, ha señalado, debe ser "eficaz y transparente" en su gestión.

Con todo, ha remarcado que "ejecutar con retraso" aleja a la región de os "objetivos de convergencia", al tiempo que ha lamentado que Extremadura haya quedado "fuera de todos los Pertes". "No nos ha tocado ni la pedrea", la lamentado.

A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha pedido más información de cada una de las consejerías y departamentos de la comunidad para conocer al detalle su grado de ejecución.

En su opinión, hay algunos "agujeros" en la ejecución que requieren una explicación más exhaustivas para conocer "qué está pasando ahí" con la gestión de los fondos.

Jaén ha señalado que la "más sangrante" es la partida destinada al empleo joven, que de los 15,6 millones asignados a la región hasta el momento solo se encuentra seis millones en la fase de gasto obligado.

Finalmente, la diputada socialista María Isabel Barquero Mariscal ha agradecido el "ejercicio de transparencia, seriedad y rigor" de la vicepresidenta extremeña, no solo por sus explicaciones de este jueves, sino por "todo un año de comparecencias" en la subcomisión creada en la Asamblea para dar cuenta de la gestión de los fondos, la única que hay en todos los parlamentos autonómicos del país.

Asimismo, ha señalado que no es "el momento de confrontar" sobre esta cuestión, al tiempo que ha aseverado, ante las críticas de la oposición sobre el ritmo de ejecución de los fondos, que aún queda un "amplio margen de tiempo" para materializarlo hasta diciembre de 2023.