Presidenta del TSJEx reconocida por su compromiso en lucha contra la violencia de género

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena Aragón, ha manifestado que este reconocimiento es compartido con todos los trabajadores de la Administración de Justicia, jueces, fiscales, letrados, forenses y funcionarios que "cada día dedican su trabajo a prestar la mejor asistencia a todas las mujeres que son víctimas de la violencia de género".

Para Tena, "este problema social, que no judicial, requiere el compromiso y colaboración institucional, y de otra forma, ha señalado, no podremos llegar a "la ansiada erradicación, erradicación que una sociedad del siglo XXI no puede permitirse seguir aplazando".

Asimismo, ha añadido que las secuelas para las víctimas y sus familias, "suponen tanto como una muerte en vida, con una violencia mantenida en el tiempo se busca y consigue la anulación de la mujer como persona, y este problema" y, "no puede paliarse con negativas, con un querer cerrar los ojos y limitarnos a aseverar que existen medidas de protección y estamos en igualdad".

Para Tena, "basta con oír la declaración de una víctima para comprobar el desagarro de vida que esta violencia produce", considerando que, mientras continúen existiendo mujeres y menores sobre los que se ejerce la violencia por razón de género, nuestra sociedad seguirá fallando en uno se d sus puntales esenciales: la protección y consideración de la dignidad del ser humano.

Por último ha reseñado que "nada mueve a un juez, ni a ningún otro profesional que trabaja en la Administración de Justicia que cumplir la Ley, interpretándola con parámetros de igualdad y equidad, sin presiones, dejando a un lado ideas personales, preferencias, comentarios y opiniones que no pretenden sino suplir la labor jurisdiccional con un resultado en muchas ocasiones de incomprensión, salvo para quien acude al juez buscando la protección de sus derechos, a esos son los únicos a los que nos debemos".

El premio le ha sido entregado por el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, y la concejala de Igualdad, María Teresa Díaz, en un acto en el que se ha tenido un recuerdo para las 38 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en lo que va de año.