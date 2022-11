La primera ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua sigue su tramitación en la Asamblea

Ep./Rd.



El proyecto de ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua de Extremadura sigue su tramitación en la Asamblea tras ser rechazada la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular.



La enmienda a la totalidad, que solicitaba la devolución del texto por entender, entre otras cuestiones, que no se respetaba la autonomía municipal, ha sido rechazada este jueves en el pleno de la cámara legislativa extremeña por los grupos del PSOE, Ciudadanos y Unidas por Extremadura.



De este modo, ahora el texto seguirá su tramitación en la comisión correspondiente y contará con las aportaciones de los grupos, tal y como han avanzado en sus intervenciones.



En concreto, la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha sido la encargada de detallar el contenido de este proyecto de ley ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura, celebrado este jueves, destacando que se trata de una norma legal que por primera vez regulará el ciclo urbano del agua en Extremadura, "un bien escaso" que para la región representa, además de un elemento "de suma importancia" para el bienestar humano, un recurso medioambiental y económico vital para muchos sectores productivos.

Así pues, la titular extremeña para la Transición Ecológica ha explicado que la gestión del agua es una "cuestión prioritaria" por ser un recurso que favorece la cohesión social y geográfica. La futura ley aborda el reconocimiento del acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano y garantiza la prestación de los servicios del ciclo urbano del agua en condiciones adecuadas y de igualdad para toda la ciudadanía extremeña, independientemente de dónde resida, adaptando la gestión del agua a la realidad que impone el cambio climático.

En este sentido, el proyecto de ley persigue avanzar en la coordinación de las políticas de aguas de las distintas administraciones y aclarar las competencias entre la Administración regional, los ayuntamientos y las entidades supramunicipales, según informa el Ejecutivo extremeño en una nota de prensa.

Asimismo, se reconoce a los entes supramunicipales como herramientas necesarias para garantizar la sostenibilidad de las poblaciones de menor tamaño ante la falta de recursos técnicos y económicos.

A su vez, la consejera ha insistido en el respeto de la nueva norma por la autonomía local, afirmando que "es una ley por y para los ayuntamientos".

De la misma forma, García ha destacado como otro componente importante del texto legal el impulso de la gobernanza participativa mediante nuevos órganos de participación de ámbito supramunicipal con una presencia destacada y plural de la sociedad civil.

De la misma forma, el proyecto de ley apuesta por la transparencia, la planificación y la participación pública. Así se pretende crear un Sistema de Información del Agua Urbana, se establece la protección de personas vulnerables o marginadas sin acceso al agua y la adopción de medidas para asegurarlo y se garantiza el acceso gratuito al agua destinada al consumo humano en los espacios públicos.

La consejera para la Transición Ecológica ha resaltado especialmente la importancia de la planificación de infraestructuras, de forma que cada 6 años debe elaborarse un plan regional en coherencia con la planificación hidrológica asegurando la viabilidad técnica, ambiental, social y económica de las obras hidráulicas que ejecute la Junta de Extremadura.

De forma paralela, las entidades locales y supramunicipales también deberán elaborar cada sexenio un plan de gestión que persiga la sostenibilidad del uso del agua, una prestación de servicios adecuada y la recuperación de costes.

Olga García también ha explicado que "con este proyecto de ley, defendemos un nuevo modelo integral del ciclo urbano del agua donde prime el uso racional, el ahorro, la reducción de pérdidas, la digitalización y la planificación de las infraestructuras".

El proyecto de ley parte de un diagnóstico completo de la problemática existente y es fruto del amplio proceso de diálogo con el sector del agua y con el municipalismo que se inició en enero de 2020 en torno al Consejo Asesor del Agua, por ello la consejera ha afirmado que "este proyecto puede y debe suscitar un amplio consenso porque se trata de legislar sobre un aspecto clave para la región".

Finalmente, García ha concluido su intervención valorando el trabajo realizado para la elaboración concertada de esta "norma moderna y consecuente con la necesidad de afrontar el cambio climático, ya que el agua es un patrimonio común que debemos gestionar desde la responsabilidad, la solidaridad y la sostenibilidad".

Cabe destacar que la nueva norma se estructura en 34 artículos organizados en seis capítulos, finalizando con una disposición derogatoria y cinco finales.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PP



El diputado del Grupo Parlamentario Popular Víctor del Moral ha sido el encargado de defender la enmienda a la totalidad presentada por su grupo, en la que ha criticado que la Junta ha entrado "como elefante en cacharrería para organizar la vida a los ayuntamientos".



Unas instituciones que son "mayores de edad", aunque el Ejecutivo regional se resista a "aceptarlo", ha dicho, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo regional de ir de "hermano mayor" y de "chismosos a organizar" la casa ajena.



De esta forma, el 'popular' ha informado de que su grupo con su enmienda no discute la finalidad de la norma, sino que va en contra de la "injerencia" en las competencias municipales y la falta de concreción de las competencias que son propias de la Junta.



En esta línea, ha considerado que la Junta "no ha dado ni una con esta ley", que, como ha incidido, "atenta frontalmente contra la autonomía municipal" e introduce cuestiones que son "propias de un manifiesto político cargado de sectarismo".



En este sentido, Del Moral que entiende que por ley no puede determinar que en Extremadura se priorizará la gestión pública del agua, ya que la gestión indirecta a través de empresas privadas también garantiza el control, la calidad, la transparencia o la eficiencia.



Por ello, el 'popular' ha lamentado que se esté ante una "oportunidad perdida" y ante un "quiero y no puedo" en lo que ha calificado como un "fiasco de ley", por lo que ha pedido la retirada del texto para abordar con consenso un tema "tan complicado".



OPINIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha remarcado que el agua es un derecho y una forma de progreso económico, aunque, en estos tiempos, hay que incidir en su ahorro, momento en el que ha recalcado que la ley debería suscitar el mayor de los consensos y ha afeado que se traiga a final de legislatura, en un momento en el que los dos grandes partidos harán su discurso político.



En esta línea, ha insistido en que su grupo va a hacer un esfuerzo en comisión para que la ley sea una buena norma para el conjunto de los ciudadanos, además de añadir que nos le parece mal la creación de organismos supramunicipales mientras que no creen "chiringuitos".



Así, y sobre la enmienda a la totalidad del PP, Baselga ha considerado que aceptarla sería aceptar que la ley no es necesaria, momento en el que ha planteado que si hay voluntad de sacar adelante la ley los grupos deberán a plantear las modificaciones que consideren en el periodo de enmiendas parciales.



Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha defendido que el acceso al agua debe ser un derecho humano, ya que no es un "bien comercial" sino un patrimonio que "hay que cuidar".



Así, ha insistido en que el al agua, como la vida, "no es una mercancía" sino un elemento "indispensable" para la vida que debe alejarse de las "ópticas de mercado".



De igual forma, aunque De Miguel está de acuerdo con la necesidad de legislar en este sentido, la norma, en su opinión, "llega tarde" y es "muy poco ambiciosa" en algunos aspectos.



Finalmente, el diputado del PSOE Carlos Labrador ha criticado que el PP está instalado en el "no por el no" y en votar en contra de leyes que solo pueden hacer bien a los extremeños, como ésta, que es "importantísima" para dar soluciones a la gestión del agua.



En este sentido, ha pedido a los diputados 'populares' que escuchen a la ciudadanía, que están demandado "acuerdos y consensos", y ha lamentado que con la presentación de la enmienda lo "único" que demuestran es que prefieren defender sus intereses por encima del bien de los ciudadano.



También ha valorado el carácter moderno de esta ley, la tiempo que ha criticado que el PP está "más solo" y "aislado que nunca", por lo que le ha pedido que deje de "defender lo indefendible".