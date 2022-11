PP insta a diputados PSOE a votar "en conciencia" ante reforma sedición y malversación

Ep

Así, han instado a los diputados socialistas extremeños en el parlamento a votar "en conciencia" en contra de la reforma del delito de sedición y la malversación "que solo está ideada para que Sánchez se mantenga en la Moncloa".

También para que el anterior presidente del Partido Socialista "condenado por el mayor escándalo de corrupción de la historia de España", José Antonio Griñán, "salga libre de toda esta malversación por la que fue condenado".

Así, Víctor Píriz y Teresa Angulo han hecho un llamamiento a los diputados socialistas Valentín García de Almendralejo, Maribel García de Badajoz y Mariano Sánchez de Don Benito, a los que han trasladado que "o están del lado de Sánchez, o están con el interés general de España"; o "están del lado de los sediciosos o están con el interés general de la mayoría de los extremeños"; o "están con el 'Sanchismo' o están con los españoles".

En rueda de prensa en la sede del PP en la capital pacense, Víctor Píriz ha sostenido que "con los antecedentes del Gobierno", el que un ministro "diga que no están hablando de la malversación con los independendistas, pero que lo estudiarán" es "la mejor prueba de que ya han cerrado algo con ellos", de que esa será "la próxima de sus concesiones" y lo próximo que le van a "conceder" al independentismo, que es "insaciable, lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo".

Asimismo, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez "ha demostrado que es capaz de cualquier cosa para complacerles, mientras le aseguren un día más en Moncloa", de ahí la llamada a los tres citados diputados socialistas extremeños, a los que instan a "estar" con el interés general de los españoles y de los extremeños y a votar "en conciencia" en contra de esta reforma de la sedición y de la malversación.

De este modo se ha referido Víctor Píriz a dicha modificación de la que se está hablando esta semana y cuyo "siguiente episodio", ha detallado, será el próximo jueves en el Congreso de los diputados como la reforma del delito de sedición y malversación que el jueves que viene debaten en la Cámara baja tras el pleno sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En su opinión, es "inaudito" que el Código Penal se reforme "para beneficiar a aquellos que incumplieron la ley con nombres y apellidos", una reforma hecha por el Gobierno "a medida para ayudar a los que delinquieron en su día, atacando el Estado" y a los que "quieran" o "lo estén pensando en hacer en el futuro".

En este punto, se ha referido a los socialistas y al "deber moral que tienen esos socialistas" que pueden y deben "coincidir" con los 'populares' en que "esto es una aberración", y que debe hacer pública su oposición a esta medida e intentar que no se siga adelante con la misma, un tema en el que "no hay medias tintas": "o se está con el interés particular de Sánchez, que es mantenerse a toda costa en Moncloa, o se está con el interés general de España".

EL CIEREE Y EL CIIAE

Por otro lado, ha sido preguntado por el proyecto del Centro Ibérico de Energías Renovables (CIERE) proyectado en Badajoz y las declaraciones del alcalde de Cáceres, Luis Salaya, quien ha criticado el "silencio" del PP de Extremadura ante las declaraciones de los 'populares' de Badajoz sobre el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), además de pedir que aclare si su partido va a presentar la enmienda anunciada a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para sacar este centro de Cáceres.

A este respecto, Víctor Píriz ha sostenido sobre ambos centros que "son dos cosas independientes". "Si entramos en falsos localismos y en localismos cutres, a eso nadie puede ganar al señor Salaya que es a lo que está jugando", ha expuesto, para matizar que desde el PP reivindican el CIERE para Badajoz y el CIIAE para Cáceres, porque este último "es un gran instrumento de crecimiento" para la región, para la provincia cacereña y la ciudad de Cáceres.

Tras recordar que en 2006 y 2008 los gobiernos portugués y español, con Rodríguez Zapatero como presidente, pactaron en las cumbres de Évora y Braga la creación de dos institutos ibéricos transfronterizos, que eran un centro de nanotecnología en Braga y el CIERE en Badajoz, ha remachado que lo que reivindican en relación a la ciudad de Badajoz que dicho centro comprometido "se cumpla".

Al mismo tiempo, ha recalcado que el "propio" Ministerio de Ciencias en dos respuestas parlamentarias les ha dicho que "no son instrumentos sustitutivos, que son instrumentos complementarios" y que la existencia del CIIAE "no quiere decir que desaparezca" el CIERE.

Por tanto, "nosotros reivindicamos eso que el Ministerio nos dice a nosotros en la respuesta parlamentaria, que se construya ese CIERE", ha concluido Píriz, junto con que se alejan "de esos localismos, de esas guerras que el alcalde de Cáceres intenta buscar" y en la que "obviamente no" van a "entrar", "porque una Extremadura grande se hace creando región", atrayendo inversiones a la misma y "no" con "falsos y cutres localismos".