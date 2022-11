PP dice que gestión de Vara y Vergeles solo ha servido para "devaluar" sanidad extremeña

El presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro, y la portavoz de Sanidad del GPP en la Asamblea de Extremadura, han afirmado este jueves que la gestión del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el consejero de Sanidad, José María Vergeles, al frente de la sanidad extremeña solo ha servido para "devaluarla" y que los ciudadanos de los entornos rurales sean tratados como "ciudadanos de tercera".

Durante una rueda de prensa, celebrada en Badajoz, Nevado ha detallado cómo el presupuesto para sanidad de la Junta "solo crece en mentiras, como es la línea habitual de Vergeles", un consejero de Sanidad al que desde el PP se quiere "denunciar el desmantelamiento de la sanidad extremeña y se pide respeto para los sanitarios y usuarios".

A su vez, la portavoz del GPP ha recordado que "este año se desmantelaron todas las unidades covid, en julio se había despedido a todo el personal de refuerzo, hemos pasado un verano francamente difícil y el SES nos mintió".

"Los profesionales han estado sometidos a una tensión y un estrés insoportable porque han estado luchando solos en la pandemia", añadiendo que los datos de fallecimientos que acaba de facilitar la propia Junta, de julio de este 2022, si en dicho mes de 2021 en la ciudad de Badajoz fallecieron seis personas por Covid, en el de este año fueron 19, algo que "se nos ha ido ocultando, minimizando, como si no sucediera nada", con datos también como los de Don Benito-Villanueva donde hubo 3 fallecidos el año pasado y este año 19, o en Mérida con un fallecimiento el pasado año y en este 16.

Así, Elena Nevado ha hecho hincapié en como los sanitarios extremeños "están luchando de nuevo solos, sin el apoyo de la Junta, con una sanidad sometida a "una tensión insoportable", con un gobierno socialista que "devalúa la sanidad", como queda demostrado con el hecho de que los hospitales de la región hayan perdido en estos cuatro años de gestión del PSOE 44 puestos de reputación.

De tal forma que el hospital de Cáceres ocupa el puesto 79 de 100, el de Mérida el 66 y el de Badajoz el 78, este último ha caído un total de 20 puestos desde la última estimación, según informa el PP provincial de Badajoz en una nota de prensa.

Además, para el PP todo esto se debe a unas "políticas con las que los socialistas han devaluado la sanidad" tanto a nivel de infraestructuras como de personal, y para que se queden los MIR hay que solucionar primero un problema reputacional, "dado que los jóvenes médicos en formación, para elegir una plaza, lo primero que quieren es un hospital de referencia, de los mejores del país, y Vara ha conseguido que Extremadura no esté entre esos hospitales mejores del país".

Y segundo solucionar el problema de la retribución, "porque aunque se haya dicho que se van a ofertar más plazas MIR que nunca, lo importante es cubrirlas y no las vamos a cubrir, porque también Extremadura es la comunidad autónoma que peor retribuye a los MIR", ha aseverado.

Nevado ha puesto de manifiesto que, esta situación "va a estar peor y el sistema se va a tensionar, porque si en el PGEx del pasado año había 48 millones de euros para refuerzo, este martes el secretario general del SES, que han convertido en un SOS, ha aseverado que solo hay 6 millones".

MÁS HECHOS Y MENOS PALABRAS

Por su parte, Manuel Naharro ha criticado que los recortes en el mundo sanitario en el medio rural se están produciendo "día tras día" y que los datos de números aportados por Elena Nevado se pueden comprobar en cualquier pueblo de la provincia de Badajoz, como por ejemplo la "desaparición" del soporte vital básico de Fregenal de la Sierra y el de Villanueva del Fresno.

En este punto, ha recordado como estas comarcas, y otras, llevan tiempo sufriendo los recortes sanitarios del PSOE de Vara y Vergeles, "una merma de servicios, medios y personal" que el PP de Badajoz ha venido denunciado periódicamente, con casos como los de esas dos zonas citadas anteriormente que no han tenido médico, o las pedanías de Valuengo, La Bazana y Brovales de Jerez de los Caballeros donde se "se quejaban de que no tenían atención", o los municipios de Cabeza la Vaca, Segura o Fuentes de León "tenían médico en días alternos".

"Precisamente en esas zonas ahora ya no es que no solo no tengan médico, sino es que no van a tener ni la ambulancia de soporte vital básico", ha reprochado el presidente provincial del PP pacenses, recriminando al PSOE como habitualmente tienen una convocatoria para algún acto de la Junta de Extremadura "de esos que montan con mucha parafernalia para que se les llene la boca al hablar de la despoblación", actos a los que ha dicho que ante esta situación de abandono y precarización de servicios básicos en el mundo rural "no" va a volver a asistir a ninguno más.

"Ya estamos cansados de palabras y lo que queremos son hechos, y los hechos que estamos viviendo es que se están desmantelando los servicios en los municipios. No se le puede pedir a la gente que para vivir en un pueblo sean héroes y renuncien al transporte, a la sanidad y en muchos casos también a la educación, ya está bien de tratar a la Extremadura rural como una Extremadura de tercera", un trato por parte del socialismo de Vara "que desde el PP vamos a seguir denunciando públicamente y estando al lado de los ciudadanos en sus reivindicaciones", ha subrayado Naharro.

Unas reivindicaciones por iniciativa ciudadana que ya se están poniendo en marcha en la provincia de Badajoz, como la prevista para este próximo sábado en Zafra por la supresión de ciertos servicios en el hospital, para el domingo, día 6, en Fregenal de la Sierra contra la falta de médicos y la eliminación del soporte vital básico.