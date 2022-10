Los colegios de profesionales sanitarios de Extremadura plantan cara al intrusismo

Ep.

Un total de trece colegios de profesionales del ámbito sanitario de Extremadura han organizado la jornada 'El intrusismo perjudica seriamente la salud' para luchar contra el intrusismo laboral que sufren por parte de personas no tituladas ni colegiadas.



En las jornadas participarán médicos, fisioterapeutas, dentistas, farmacéuticos, veterinarios, enfermeras, terapeutas ocupacionales, podólogos y logopedas de toda la región, y se abordarán temas como las acciones judiciales que se pueden emprender ante el intrusismo profesional, el aumento de las penas, la regulación de publicidad sanitaria o la seguridad del paciente en Internet, entre otros asuntos.



Comenzarán a las 17,00 horas de este jueves y serán inauguradas por el consejero de Sanidad, José María Vergeles. La iniciativa, que se celebra en la sede del Colegio de Médicos de Cáceres, nace después de detectar un incremento importante de esta situación, por lo que los profesionales han alertado de que ponerse en manos de personas no colegiadas puede tener riesgos físicos o lesiones derivadas de malas praxis para los pacientes.



La presentación de la jornada ha corrido a cargo del presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona; la presidenta del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura, María Eugenia Sánchez; el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres, Juan José Hernández; el presidente del Colegio de Podólogos de Extremadura, Eduardo Aranda; la presidenta del Colegio de Dentistas de Extremadura, María Paz Moro Velasco; la presidenta del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura, Ana Rondón y el presidente del Colegio de Veterinarios de Cáceres, Juan Antonio Vicente.



Arjona ha recordado que el intrusismo está recogido en el Código Penal tipificado como delito y que las organizaciones de profesionales sanitarios actúan desde hace años contra esta lacra para evitar posibles riesgos para la salud de los pacientes. Además, ha pedido que se modifique la ley que regula la publicidad engañosa.



Por su parte, María Eugenia Sánchez, ha insistido en la importancia de frenar esta práctica "porque lo que más nos preocupa es que la población pueda sufrir un importante daño". Para ello, ha insistido en que su profesión se ve muy afectada por los centros de terapia manual, quiromasaje y osteopatía.



Las personas que cometen intrusismo profesional no pueden acreditar conocimientos académicos regulados que habiliten sus prácticas o métodos, por tanto, los pacientes y víctimas de estas actuaciones, pueden sufrir riesgos físicos o lesiones derivadas de malas praxis que pongan en riesgo su salud.



Esta situación la sufren muchos profesionales sanitarios al tener que atender en sus consultas pacientes con problemas secundarios provocados por tratamientos no correctos desarrollados por personas que no son profesionales, tal y como ha asegurado el presidente de los podólogos extremeños, Eduardo Aranda.



Es por ello, que para frenar estas situaciones insisten en la importancia de la colegiación obligatoria porque ello supone una garantía de los derechos de los pacientes y que el profesional dispone de una formación universitaria y cumple con los requisitos legales para la prestación de sus servicios. Por lo que insisten que ante cualquier duda de si una persona dispone o no de la titulación, se pongan en contacto con el colegio profesional. Los datos de colegiados son públicos.