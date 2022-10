Guardiola ve una "ocurrencia" la propuesta de Vara sobre bono gratuito para viajar en bus

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha calificado este jueves de "ocurrencia" la propuesta del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, del bono gratuito de transporte en autobús y ha recordado que a muchos de los pueblos de la región no llega este servicio.



Así pues, la líder de los 'populares' extremeños ha preguntado al jefe del Ejecutivo regional si ya ha hablado con las empresas de transporte para "aumentar la flota y ampliar los horarios y paradas".



"A sabiendas de que no puede con los trenes, buses gratuitos", ha señalado Guardiola, al tiempo que ha remarcado que en regiones como Andalucía la alta velocidad dispara su turismo y facilita la movilidad laboral.



Asimismo, ha lamentado que, mientras el Gobierno nacional dedica en sus presupuestos 1.000 millones para la red de trenes de cercanías de Barcelona, los extremeños se encuentren con que el futuro "vendrá en autobús".



María Guardiola ha realizado estas declaraciones en Puebla de la Reina (Badajoz), donde ha abordado la situación del reto demográfico en la comunidad y ha lamentado que, aunque los pueblos deberían "mimarse", éstos "no cuentan para la agenda de Vara y Sánchez".



En este sentido, ha considerado que "no hay tiempo que perder" y ha reiterado que los últimos datos del INE avisan de que, si no se revierte la tendencia, habrá "50.000 habitantes menos en Extremadura en los próximos quince años".



"Somos los segundos por la cola en el ranking. Siempre en los puestos de descenso", ha aseverado Guardiola, que ha recordado que desde que gobierna Vara se han perdido 38.000 habitantes debido a una política "que empuja a la población a salir de su tierra".



Así, Guardiola ha afirmado que los pueblos son parte de la identidad y, por ello, "deberían estar en el centro de la política", pero ha reconocido que, cuando no hay oportunidades, los extremeños tienen que irse a otras regiones más competitivas, según informa el PP en una nota de prensa.



También, la líder del PP extremeño ha sostenido que las dificultades en el acceso a los servicios y al empleo son "determinantes" en la "mal llamada España vaciada", que, en realidad, está "llena de talento y autenticidad". Además, ha indicado que "nada cambia en la política socialista: el mundo rural sólo interesa para construir relatos melodramáticos".



Y es que, en su opinión, urge hacer "atractivo" el territorio impulsando una política fiscal que capte proyectos y fomente la llegada de familias y, en este sentido, ha apostado por simplificar los trámites para emprender y acelerar la conectividad digital.



Finalmente, Guardiola ha recordado que en el Informe 'Habla Extremadura', que Vara "no ha querido recibir", el PP propone asegurar el derecho a una educación y una sanidad "de calidad" en el medio rural, mejorar las líneas de transporte para evitar el aislamiento y un plan para reducir la brecha digital.