Vara ensalza "inmensa posibilidad" de Extremadura al tener importante número horas de sol

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha incidido en la "inmensa posibilidad" de Extremadura al contar con un número importante de horas de sol, el "mayor patrimonio" que ahora mismo se puede tener en el mundo.



Algo que, como ha planteado, "no solo sirve para tener la energía más barata en las casas, sino también para tener la energía más barata en las industrias y, por lo tanto, para aprovechar que las industrias van a buscar esa energía más barata".



Simultáneamente a esto, ha hecho hincapié en todo lo relacionado con el cambio climático, que "va a significar un cambio de mentalidad que va a llenar el mundo de placas", que hay que fabricar. "¿Por qué no aquí? ¿Por qué no asumimos que el mundo ha cambiado y, ante ese cambio, tenemos unas posibilidades enormes de poder aprovechar esos desafíos y esas oportunidades?", se ha preguntado en declaraciones a los medios en Badajoz.



A este respecto, ha abogado por que eso pasa por seguir invirtiendo en tener suelo disponible, en comunicaciones, en capacitación, o en formación, en digitalización y "en todo aquello que de pronto se abre ante nosotros", al mismo tiempo que ha remarcado que "encima" se tiene la oportunidad de aprovechar fondos como los nuevos fondos europeos, tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como el nuevo programa operativo que van a ser "muy importantes" en los próximos años.



Según ha detallado el presidente extremeño, en los próximos cuatro años Extremadura recibirá de fondos europeos una cantidad "inigualable" con la que haya podido recibir en el pasado y que "no tiene punto de comparación". "No solo casi 600 millones de euros más en el programa operativo, sino bastante más también en el Mecanismo de Recuperación, probablemente cuando acabe este año vamos a estar más cerca de los 1.000 que de los 500 en fondos ya decididos sobre el Mecanismo de Recuperación", ha apuntado.



De este modo, ha reafirmado que "no podemos fallar", ni "fallarle a esta tierra", ni a nosotros mismos y a nuestra reciente historia, y que "desde luego" se tiene que ser capaces de aprovechar "esta oportunidad que se abre ante nosotros".



"¿Qué es difícil? Indiscutiblemente", ha reconocido, junto con que es una complejidad que se va a tener que afrontar "sin que tengamos un libro de instrucciones de cómo había que actuar", aunque eso "no significa que haya que rendirse". "Al contrario, todo lo contrario hay que sacar fuerzas de flaqueza y ahora estar más fuertes que nunca y ser más ambiciosos que nunca, eso es indiscutible", ha remarcado.



LOS AÑOS MÁS COMPLICADOS DE NUESTRAS VIDAS



Para Fernández Vara, se tiene que aceptar que se está en un momento "probablemente el más difícil o los años más complicados sin duda ninguna de nuestras vidas, y al menos de los que en estos momentos forman parte de la sociedad en este final de siglo XX y primer cuarto del siglo XXI, tras lo que ha incidido en que no habrá habido "comparativamente" un momento "de tantas cosas al mismo tiempo conformando un escenario de complejidad".



En este sentido, ha afirmado que "esto que es así" y que "es cierto" que, al mismo tiempo también, es un tiempo "como ningún otro" de oportunidades y de desafíos, y de oportunidades para Europa, para España y "sin duda ninguna muchas oportunidades" para Extremadura, de manera tal que el desafío es "ser capaces de aprovecharlas".



En este sentido y preguntado, en el corto plazo, por proyectos como la gigafactoría que el grupo Envision quiere construir en Navalmoral de la Mata (Cáceres) o el macromatadero de Zafra, Fernández Vara ha apelado a "la tranquilidad y buen tono" y ha sumado que en los próximos meses van a ser realidades "muchos" de los proyectos de los que se han venido hablando.



Obviamente, ha apuntillado, "no es lo mismo proyectos de 6 millones de euros que proyectos de 600 o de 2.000" y la diferencia "obviamente estriba en la complejidad de los propios proyectos", tras lo que ha resaltado que no tiene "ninguna duda" de van a quedar definidos en los próximos meses, "esos y otros".



El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha hecho estas declaraciones antes de participar en la Biblioteca de Extremadura en la Alcazaba de Badajoz en la inauguración del curso de verano-otoño de la Universidad de Extremadura 'Nuevos retos y desafíos para Extremadura. Modelos de Desarrollo'. También ha asistido el vicerrector de la UEx, Juan Carlos Iglesias, quien ha apuntado que se trata del último de esta edición de estos cursos, y que aborda distintos retos, entre los climáticos y de sostenibilidad.



Otros retos giran en torno a los económicos, de desarrollo de movilidad y de conectividad; a los sociales, educativos y culturales; a los de salud y valores vitales; y a los políticos, de gobernanza y territorio, en este curso de verano-otoño que aborda, en la jornada de este viernes, el diseño de soluciones a los retos.



EL PETRÓLEO DEL SIGLO XXI



En su intervención en el acto inaugural, Fernández Vara ha abundado en las oportunidades que se abren para Extremadura y en que hay que "aprovechar" lo que está ocurriendo en el mundo, de manera que si en la región es donde más horas de sol y radiación hay "por qué no aprovechamos y las industrias que fabrican las placas fotovoltaicas en el mundo nos las traemos aquí".



Y es que, como ha defendido sobre "la gran solución" de los problemas que ahora mismo tiene el mundo, los costes energéticos, la comunidad es "en estos momentos en España la región con mayor capacidad de tener la solución del problema". "De pronto nos hemos encontrado con que el mundo tiene un problema, Europa tiene un problema, España tiene un problema, y nosotros tenemos la solución", ha insistido, para remarcar los términos "desafíos, oportunidades, éxito o fracaso", y el "éxito lógico de intentar aprovechar", mientras que "el fracaso es imperdonable".



"Ahora es imperdonable que esto no se aproveche, sería imperdonable que no fuéramos capaces de verlo, de adivinarlo, de entenderlo y de aprovecharlo", ha concluido Guillermo Fernández Vara, que ha remachado que "hay una revolución silenciosa de búsqueda de alternativas energéticas en el mundo y nosotros tenemos el petróleo del siglo XXI, lo tenemos que es el sol", como también ha citado, ante el "reto" de "aprovechar todo esto", la capacitación de la gente y la conectividad 5G.