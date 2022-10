PSOE pide "pensar en Extremadura" y oposición lamenta que no son convocados

Ep

El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido "pensar en Extremadura" de cara a la negociación de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para el próximo ejercicio, mientras que la oposición ha lamentado que hace una semana que no son convocados de cara a la negociación de las cuentas.

Los portavoces de los grupos parlamentarios han realizado estas declaraciones este martes, a preguntas de los medios, en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces que ha ordenado la próxima sesión plenaria en la cámara legislativa extremeña.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha remarcado que a lo largo de los últimos días no han cesado las negociaciones y el trabajo en torno a los presupuestos de 2023 y en los encuentros celebrados se han considerado las propuestas hechas "por Extremadura y para Extremadura".

De este modo, ha insistido en que el PSOE no ha dejado de trabajar y no lo hará hasta que las cuentas lleguen a la Asamblea y ha pedido al resto de grupos "pensar en Extremadura" y que la región sea su "prioridad".

En este sentido, ha considerado que sí se puede llegar a acuerdos en materia presupuestaria si se tiene "de verdad" el "sentimiento sincero" de que Extremadura está por encima de cualquier cuestión partidista.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha apuntado que no se han producido reuniones ni contactos desde la última reunión del pasado miércoles y no se ha avanzado en este sentido, ha dicho, debido a que la Junta "no ha querido avanzar".

Así, ha criticado que el Ejecutivo regional no ha contestado a ninguna de las propuestas del PP y ha lamentado que tenga "como línea roja" la bajada de impuestos que proponen los 'populares'.

De este modo, en su opinión, la ronda de reuniones de la Junta ha sido una "pose" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para dar apariencia de "negociación" y de "vocación de acuerdos", cuando lo "único que pesa es el rodillo de la mayoría absoluta". Por ello, ha insistido en que el PP sigue "con la mano tendida" pero la negociación "no apunta bien".

En el turno de Cs, su portavoz, David Salazar, ha indicado que la negociación está en el mismo punto de la última reunión del pasado miércoles y ha asegurado que el siguiente paso será esperar a la presentación de estos presupuestos en la cámara regional.

Salazar ha remarcado que confía en que las cuentas puedan contener algunas de sus propuestas que son avanzar en la universalización de los comedores y libros de texto y una rebaja impositiva del IRPF.

"Si esto se cumple no tendremos problema en apoyar esos presupuestos", ha indicado, además de añadir que los extremeños quieren "consenso", "unión" y medidas que les ayuden en su día a día.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha referido a que esta semana ha habido un "parón" en las negociaciones.

En este sentido, ha apuntado que su grupo se quiere reunir con la Consejería de Educación para poder abordar, en los PGEx, los comedores escolares y con la de Sanidad para tratar cuestiones como la Atención Primaria o la salud mental.

Asimismo, De Miguel ha avanzado que su grupo quiere mantener también un encuentro con la consejera de Movilidad, Leire Iglesias, para conocer el Plan de Movilidad, ya que no se puede seguir con las líneas y frecuencias actuales de transporte por carretera y los PGEx deben recoger un aumento de las mismas y la posibilidad de implantar un abono de transportes.