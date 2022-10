Cs no ve con buenos ojos los PGE porque Extremadura "necesita más" al estar muy por detrás

El coordinador de Ciudadanos (Cs) Extremadura, David Salazar, ha indicado que, "en un primer vistazo" no está muy conforme con los Presupuestos Generales del Estado para 2023.



Así, Salazar ha explicado que, aunque hay que estudiar los presupuestos al detalle, "en un primer vistazo no nos gustan demasiado" y ha señalado que, por ejemplo, en el tema de las pensiones, que se van a subir un 8,5%, "la mitad de los fondos destinados a ello se gastarán en las pensiones más altas".



"Extremadura tiene las pensiones más bajas del país por lo que nuestros pensionistas verán como el resto de pensionistas de España están cada vez más lejos de ellos", ha lamentado.



Y es que, mientras la media de subida de las pensiones en España será de 100 euros mensuales en Extremadura esa subida se queda por debajo de esa media, en los 77 euros, explica en nota de prensa Ciudadanos.



En este sentido, el portavoz de la formación liberal ha señalado que se podría decir que esta circunstancia se produce porque "han aportado menos" pero, la razón de esto es que "las industrias se han ido a otro lado y el trabajo está en otro lado".



"Vamos a tener doble castigo, nuestros pensionistas van a tener doble castigo, el castigo de no tener un trabajo en condiciones cuando trabajaban y el de ahora por no tener una pensión digna", ha criticado.

Junto con ello, ha recriminado que esto "no es un estado de solidaridad" y ha señalado que "alguien (refiriéndose a Vara) va a tener que levantar la voz de una vez por todas y dejar de ser sumiso a Madrid si de verdad queremos que Extremadura el día de mañana esté a la altura de las demás comunidades autónomas".



Por otro lado, Salazar ha destacado que, si se habla de futuro a su formación le "preocupa" ver que el salario juvenil "va a subir 10 veces menos de lo que lo hacen las pensiones" por lo que ha preguntado si "¿ese es el futuro que queremos para nuestros jóvenes?".



Finalmente, el coordinador de Ciudadanos ha subrayado que lo que hace falta en la región son inversiones, "que lleguen infraestructuras, un plan de verdad para industrializar Extremadura" y que por fin "nos podamos equiparar al resto de España".