Cs Extremadura negocia bajada del tramo del IRPF más bajo

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha indicado que su formación seguirá negociando durante los próximos días una bajada del tramo del IRPF más bajo para que "los que menos ganan tengan más dinero en el bolsillo".

De esta forma, lo ha indicado Salazar, tras reunirse, junto con los demás grupos parlamentarios, con la vicepresidenta y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales para tratar el tema de los presupuestos.

En este sentido, ha defendido que "no hay ningún gobierno en el mundo que haya caído por bajar impuestos a los que menos tienen ni hay ningún gobierno que haya entrado en bancarrota por ayudar a los que menos tienen".

El portavoz de Ciudadanos ha indicado que la bajada de tasas que anunció el presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, "no es suficiente" por lo que "hay que dar un poquito más", porque "sino vamos a tener una España de dos velocidades: por un lado los pensionistas y funcionarios, que van a ver aumentado su salario, y por otro, los jóvenes que van a ser los grandes olvidados".

Según Salazar, "no queremos una España a dos velocidades, no queremos una España que se rompa generacionalmente. Queremos una España más fuerte, una España de futuro y creemos que estos presupuestos ahora mismo no cumplen con eso y por eso vamos a seguir insistiendo en nuestras medidas, vamos a seguir trabajando y vamos a conseguir que estos presupuestos sean lo que Extremadura necesita".

Asimismo, ha señalado que la reunión de este miércoles "no era para llegar a acuerdos" sino que era día "para plantear medidas y seguir trabajando", porque "ahora mismo estos presupuestos no se parecen a lo que necesitan todos los extremeños".

Y, ha defendido que seguirán trabajando para que estos presupuestos "se centren en ayudar a todos los extremeños a afrontar un otoño e invierno complicados".

COMEDORES ESCOLARES

El portavoz de la formación liberal ha destacado que seguirán con las reuniones al tiempo que se ha mostrado orgulloso de que se vaya avanzando en el tema de la universalización de los comedores escolares, una de las principales propuestas de Ciudadanos.

"Se va a hacer una reunión específica con la consejería de Educación y lo agradecemos poque es una medida que no solo se centra en el presente sino que también es de futuro", ha apuntado.

Asimismo, ha añadido que esta propuesta, junto a la gratuidad de los libros de texto, son medidas importantes, "no como las que se han conocido de los PGE que dedican 1 de cada 2 euros a pagar pensiones, eso no es pensar en el futuro de los jóvenes".

Salazar ha destacado que los de este año "son unos presupuestos muy importantes que van a contar con más dinero de lo habitual" y por ello el portavoz de Ciudadanos defiende que con las medidas que propone su formación se pretende que los ciudadanos no pierdan derechos sociales "y que tengan más dinero en sus bolsillos para poder afrontar esta crisis".