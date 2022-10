AVT pide "voluntad política" en la Asamblea para aplicar la Ley de Víctimas del Terrorismo

El consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Miguel Folguera, ha pedido este martes en la Asamblea de Extremadura "voluntad política" para aplicar la ley de víctimas del terrorismo.

Así se ha pronunciado Folguera durante su intervención en el Parlamento regional dentro del periodo informativo del Proyecto de Ley, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos.

Durante su intervención, ha señalado que la Ley 2/2020, de 4 de marzo, de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas de terrorismo de Extremadura, "es una buena ley", puesto que se aprobó con el consenso de todos los grupos parlamentarios, pero ha lamentado que "falta voluntad para aplicarla".

Precisamente, ha lamentado que dicha Ley no dependa de Presidencia o de la consejerías que lleva las competencias de Interior, como ocurre en la mayoría de comunidades del territorio, sino de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, según informa la AVT en una nota de prensa.

Además, Folguera, en cuanto al punto 2 de la ley, ha señalado que la ventanilla única para las víctimas del terrorismo "no está funcionando en la actualidad, puesto que resulta imposible concertar una cita", tras lo que ha alabado la existencia de la tarjeta identificativa para las víctimas del terrorismo que se señala en este punto, pero ha lamentado que en la actualidad no se pueda utilizar y que desgraciadamente, no todas las víctimas tengan acceso a ella.

Sobre el punto 3, Folguera ha incidido en que en la actual interpretación de la Ley, las indemnizaciones sólo serán concedidas a las víctimas por actos terroristas acaecidos con posterioridad a su entrada en vigor, por lo que "ninguna víctima del terrorismo de las que ahora mismo residen en Extremadura obtendría el 30 por ciento de lo concedido por la Administración General del Estado", tal y como sucede en otras siete Leyes autonómicas del territorio español.

Por ello, la AVT solicita que la Ley se aplique con retroactividad, ha destacado Folguera, quien ha finalizado su intervención reiterando la importancia de que la Ley recoja un protocolo de actuación en caso de atentado terrorista, y de que las víctimas cuenten con calles, "ya sea con sus nombres o con el genérico víctimas del terrorismo, en todos los rincones de Extremadura a modo de homenaje y reconocimiento".

Según destaca la propia asociación, todos los grupos parlamentarios han acogido la comparecencia de la AVT "con los brazos abiertos", al tiempo que han mostrado "su compromiso" para lograr que la Ley comience a aplicarse.