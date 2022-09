Fiscal Superior Extremadura: Eeterminadas víctimas no tengan que declarar en juicio oral

Ep

El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, ha reivindicado este lunes un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poner a las víctimas en el centro del proceso penal, y ha defendido que las víctimas de determinados delitos, como los sexuales, no estén obligadas a declarar en juicio oral para no tener que revivir de nuevo los hechos.



Montero ha defendido que "el proceso no debe ser un corsé, no es un fin en sí mismo ni debe constituir una carga ni un camino tortuoso", considerando que de "transformarse en un instrumento al servicio de las víctimas", es el proceso "el que debe adaptarse a las víctimas y no al revés".



En esta línea, ha considerado "esencial" un cambio legislativo quepermita que las víctimas, en determinados delitos, "no estén obligadas adeclarar en el juicio oral", y ha incidido en que "el concepto de víctima vulnerable ha de ser interpretado con generosidad a los efectos de la preconstitución de la prueba testifical".



En su discurso, el fiscal superior ha instado a evitar a toda costa las conformidades motivadas por "el trauma de no revivir unos determinados hechos" y la reproducción de vivencias dolorosas.

Hay que permitir "que la víctima comience cuanto antes su recuperación física y mental", tener empatía y enviar un mensaje de confianza en la administración de Justicia, ha señalado el máximorepresentante del Ministerio Público en Extremadura.



Así se ha pronunciado en su intervención en la apertura del año juidicial en la región que ha tenido lugar este lunes en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), donde también ha dado a conocer la Memoria Anual 2021 de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma.



Montero Juanes, que tomó posesión de su cargo el 31 mayo de 2021, hadestacado que esta es la primera memoria que redacta como fiscal superior, y ha enfatizado que esto le ha servido para "hacer algunas reflexiones acerca de los retos en el presente y en un futuro inmediato".



En cuanto a la evolución de la criminalidad, ha señalado que el 2021recuperó la normalidad "hasta en materia delictual", apreciándose un aumento en prácticamente todos los tipos delictivos. Así, destacó que las diligencias previas aumentaron un 14,4%, hasta 32.700, y las urgentes casi un 25%, llegando a las 2.957.



AUMENTAN LOS DELITOS



No obstante, avanzó que es en este 2022 cuando se ha alcanzado unanormalidad prácticamente absoluta, y la consecuencia "es que su influencia en las cifras delincuenciales es más que preocupante".

Así, según datos propios del Ministerio del Interior y del CGPJ, el número de menores implicados en delitos como víctimas/responsables de delitos aumentan cerca de un 70%, mientras que los delitos contra la libertad sexual se han incrementado un 44%.



En su discurso, ha reivindicado más medios materiales y humanos ante lo que calificó como una "clamorosa insuficiencia".

No obstante, anunció el próximo nombramiento de fiscales delegados autonómicos en materia de menores y medio ambiente, "profundizando así en la necesaria e inevitable especialización del fiscal", que redunda en "una ostensible mejora del servicio público".



También avanzó la intención de iniciar los trámites oportunos con las autoridades educativas para acercar el Ministerio Fiscal a colegios e institutos y hablar con los jóvenes de cuestiones tan graves como el acoso escolar, la violencia sobre la mujer y los delitos sexuales.



De hecho, entre los retos a los que se enfrenta el Ministerio Público destacó el "incremento preocupante de los delitos relacionados con los menores, además de contra la libertad sexual, violencia sobre la mujer y seguridad vial".



Asimismo, Montero resaltó entre estos desafíos que vienen "la adaptación, formación y lucha contra las nuevas formas de delincuencia digital", una realidad en "alarmante aumento", ha dicho, en alusión a acosos a través de las redes o estafas, entre otras.



El fiscal superior también ha hecho referencia a la situación creada por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una situación "que no contribuye al buen funcionamiento de la justicia ni a su imagen ante los ciudadanos".



Asimismo, salió en defensa de la imparcialidad del Ministerio Fiscal ante las críticas "que desde muy variados ámbitos públicos y privados se hacen frente a determinadas resoluciones judiciales y fiscales".

"Podremos equivocarnos, podremos no ser entendidos, pero lo que deseo decir alto y claro es que las decisiones que se toman lo son en función de exclusivos criterios legales y procesales, sin que en ningún caso lo sean por motivos espurios o ideológicos", concluyó.