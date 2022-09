Guardiola critica "silencio" de Vara ante ley bienestar animal que PSOE "ha rectificado"

Ep

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha criticado el "silencio" del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sobre el proyecto de ley de bienestar animal, que "el PSOE "ha rectificado", aunque "llega tarde".



A este respecto, ha apuntillado que en agosto cuando el Consejo de Ministros aprobó el citado proyecto de ley se reunió con cazadores y con la Federación Extremeña de Caza.

Para Guardiola, "hoy el PSOE ha rectificado, nosotros celebramos esa rectificación, llega tarde, pero ha llegado", considerando que "es verdad que han respondido a esas presiones y ante argumentos absolutamente legítimos y han llegado a comprender que la caza no se toca".



Ante ello, van a estar "muy pendientes" porque el Gobierno de Sánchez "no es fiable", sus socios de Podemos "no quieren que se modifique esto" y "el delegado de Sánchez en Extremadura que es el señor Vara tampoco es muy de fiar", de manera tal que van a estar "muy alerta para que esto sea una realidad y la caza no se toque".



A nivel autonómico y, sobre el papel de la Junta de Extremadura respecto a la caza, la presidenta del PP de Extremadura ha destacado que es "muy claro", que tienen a Sánchez gobernando en España y lo que tiene es que reivindicar que esta actividad que es "esencial" para Extremadura "desde luego no se toque", mientras que sobre la enmienda presentada por el PSOE ha expuesto que se lleva pidiendo desde enero de este año y que "llega muy tarde", añadiendo que "han tenido al sector en vilo y eso no puede ser".